انت الأن تتابع خبر تحذير مهم لعشاق القهوة.. لا تشربوها في هذا التوقيت! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - القهوة من المشروبات المفضلة لدى غالبية الأشخاص فلا يكاد يخلو منزل منها، ليس لأنها تعدل المزاج وحسب، وإنما لما تعود به على الجسم من فوائد. لكن على الرغم من الفوائد المتنوعة لها، إلا أن تناولها في بعض الأوقات قد يؤدي إلى الكثير المضاعفات والآثار الجانبية.

أخطر وقت لتناول القهوة

وفي هذا الصدد، صرحت دكتور منال عزالدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، أن أضرار تناول القهوة تكمن في الوقت الذي يتم تناولها فيه والكمية المتناولة، موضحة أن أخطر وقت لتناول القهوة هو بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة «على الريق»، لما له من آثار وخيمة على الصحة خاصة المعدة والقلب.

خطورة تناول القهوة على الريق

وأوضحت عز الدين، خلال استضافتها ببرنامج «صباحك المصري» المُذاع عبر قناة «MBC مصر»، أضرار تناولها القهوة على الريق والتي حاءت كالتالي:

القهوة من المصادر الغنية بالكافيين والذي يتميز بالطعم الـ«مُر» وهذا يستفز حامض المعدة ويجعله يُفرز بنسبة أكبر، ومع مرور الوقت يُصاب الشخص بمشاكل صحية في الجهاز الهضمي والقولون، علاوة على تناولها على الريق من الأمور المحفوة بالإصابة بقرحة المعدة.

كما أن القهوة مدرة للبول وتساعد الجسم على التخلص من كميات كبيرة من المياه، وقد يتسبب في إصابة الجسم بحالة من الجفاف.

تناول القهوة

وأضافت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء أن تناول القهوة يجب أن يكون قبل الخلود للنوم بنحو 8 ساعات، لأنه يتسبب في الشعور باليقظة، لذلك تناولها قبل النوم يُشعر الشخص بالقلق واضطراب في النوم، مع التأثير على جودة النوم ذاتها حيث ستكون غير جيدة، مُضيفة أن الحالة التي يتناول فيها الأشخاص القهوة ويستطيعون الخلود إلى النوم بعدها ترجع إلى قابلية الجسم للتعامل مع الكافيين والتي تختلف من شخص لآخر وهؤلاء عددهم قليل جدًا، والسبب الثاني هو التعود، إذ إنه خلال العام الأول من تناول القهوة يتأثر الشخص بها، ثم بعد ذلك يقل هذا التأثير.

الكمية المسموح بها من القهوة