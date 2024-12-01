انت الأن تتابع خبر متفوتش موسم اليوسفي والبرتقال وتعرف على الفوائد الصحية التي تحميك من نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الشتا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحمضيات من الفواكه التي تعتبر من أفضل الخيارات الغذائية خلال فصل الشتاء، فهي تحتوي على مجموعة هائلة من المغذيات الطبيعية والفيتامينات التي تعزز جهاز المناعة وتحسن من دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى الشائعة في الطقس البارد، أبرز هذه الفواكه تشمل البرتقال، اليوسفي، الليمون، الجريب فروت، والأناناس، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة.

فيتامين سي: الحصن المنيع لجهاز المناعة

تعد الحمضيات مصدرا غنيا بفيتامين سي الذي يلعب دورا محوريا في تنشيط جهاز المناعة وجعله مستعدا للتصدي للأمراض، كما يحتوي هذا النوع من الفواكه على نسبة عالية من المياه التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم خلال فصل الشتاء، مما يضيف فائدة إضافية لها في مواجهة الجفاف المرتبط بانخفاض درجات الحرارة.

نصائح هامة لتناول الحمضيات بشكل صحي

وفقا لتقرير طبي، هناك مجموعة من النصائح التي يجب الالتزام بها للاستفادة القصوى من فوائد الحمضيات

وتجنب أي آثار جانبية:

تناولها بكميات معتدلة: تجنب الإسراف في تناول الحمضيات للحفاظ على التوازن الغذائي.

تجنب الإسراف في تناول الحمضيات للحفاظ على التوازن الغذائي. حماية الأسنان: شرب المياه بعد تناول الحمضيات يقلل من تأثير الحموضة على الأسنان.

شرب المياه بعد تناول الحمضيات يقلل من تأثير الحموضة على الأسنان. تجنب ارتجاع المريء: لا تتناول الحمضيات بكميات كبيرة أو قبل النوم مباشرة لتجنب أعراض ارتجاع المريء.

لا تتناول الحمضيات بكميات كبيرة أو قبل النوم مباشرة لتجنب أعراض ارتجاع المريء. تجنبها على الريق: عصير الحمضيات على معدة فارغة قد يسبب حرقة المعدة، لذا ينصح بتناوله بين الوجبات.

التنويع بين الحمضيات لضمان الفائدة