انت الأن تتابع خبر تعرفي على فوائد قشر البطاطس الرهيبه الاولى يا ريتني عرفتها من زمان والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -نقوم بشراء العديد من الخضروات كل يوم من السوق حتى نقوم بإعداد الاطعمه ونزل تماما فوائد قشور هذه الخضروات التي قد تكون مذهله ومفيده جدا في الحياه، وتقوم جميع ربات برمى قشر البطاطس ففي الغالب يتم تم التخلص منه، لكن في الواقع يمكن الاستفادة منه في العديد من الاستخدامات الصحية والجمالية والمنزلية، إليك بعض الاستخدامات المفيدة لقشر البطاطس
استخدامات قشر البطاطس
هناك العديد من استخدامات قشر البطاطس التي لا نعرف قيمتها بعد أن تقوم بقراءه هذه السطور تابعوا معنا:
- يستخدم قشر البطاطس في البشره والشعر بسبب وجود العديد من العناصر الغذائية الهامة.
- يمكن استخدامه في تحضير وصفات الاكل أو إضافته إلى السلطات لزيادة القيمة الغذائية.
- يحتوي قشر البطاطس على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل علامات التقدم في السن والتجاعيد.
- يمكن استخدامه مباشرة على البشرة عن طريق فركه بلطف على الوجه لتفتيح البشرة وعلاج الهالات السوداء.
- قشر البطاطس في التنظيف والتلميع حيث يعتبر مادة طبيعية رائعة لتنظيف الأسطح. يمكن استخدامه لفرك الأواني النحاسية أو الفضية لإزالة الأوساخ وإعادة اللمعان. كما يمكن استخدامه لتنظيف النوافذ أو الأسطح المعدنية.
- يمكن وضع قشر البطاطس في الثلاجة لامتصاص الروائح الكريهة، فالألياف الموجودة في القشر تعمل على امتصاص الروائح غير المرغوب فيها.
- عند زراعة النباتات، يمكن إضافة قشر البطاطس إلى التربة كسماد عضو،. فهو يساعد في تحسين جودة التربة ويعزز نمو النباتات.
- يمكن تقطيعه إلى شرائح رفيعة وتحميره في الزيت للحصول على رقائق بطاطس لذيذة ومقرمشة.
- في النهايه يمكن القول بان قشر البطاطس ليس مجرد نفايات بل
- يمكن استغلاله في العديد من المجالات الصحية والجمالية والمنزلية.