انت الأن تتابع خبر أفضل الوصفات الطبيعية لفرد الشعر المجعد بمكونات فعالة وطبيعية لا داعي للذهاب لصالون التجميل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني بعض النساء من الشعر المجعد، وتبحث دائما عن أحد الحلول الطبيعية المناسبة والفعالة لفرد الشعر، وذلك دون اللجوء إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة، لذلك سوف نحرص على توضيح بعض الوصفات الطبيعية المستخدمة للحصول على شعر حرير وناعم بمكونات بسيطة ومنزلية من المطبخ دون أي مكونات ضارة تساهم في تساقط الشعر أو هيشانه أو تلفه، لذلك سوف نحرص على توضيح جميع الأمور في مقالنا بالتفصيل.

وصفة فرد الشعر المجعد

لكي يتم تحضير إحدى الوصفات المميزة التي تستخدم في فرد الشعر المجعد،

يلزم أن نقوم بإحضار المكونات التالية:

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نصف كوب فقط من حليب جوز الهند.

طريقة التحضير

نقوم في البداية بخلط جميع المكونات معاً حتى تتجانس.

إضافة الخليط على الشعر، وذلك من الجذور حتى الأطراف.

نحرص على تغطية الشعر جيداً باستخدام فوطة الاستحمام.

نترك الوصفة على الشعر لمدة 30 دقيقة.

نحرص على غسل الشعر جيداً باستخدام الماء الفاتر.

وصفة الأفوكادو والزيت لفرد الشعر

لكي نقوم بتحضير إحدى الوصفات المستخدمة لفرد الشعر باستخدام الأفوكادو والزيت،

يلزم أن نقوم بإحضار مكونات التالية:

إحضار بيضة واحدة.

نصف حبة واحدة من الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

لكي يتم تحضير وصفة الأفوكادو والزيت لفرد الشعر، يلزم أن نقوم بإحضار المكونات معا للحصول على خليط الأفوكادو على الشعر ويترك لمدة ساعة واحدة.

نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء.

وصفة الموز والعسل

تساهم وصفة الموز والعسل في فرد الشعر بشكل جيد وطبيعي من خلال احضار المكونات التالية:

حبة واحدة فقط من البيضة.

مقدار ملعقة كبيرة فقط من العسل.

موزة واحدة مهروسة.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة تحضير وصفة الموز والعسل بأنها تكون كالآتي: