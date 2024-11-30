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رياض - احمد صلاح - يمكنك إعداد كريم فيلر وبوتوكس طبيعي 100% لتسمين الخدود والوجه خلال أيام من الاستخدام ومواد طبيعي جدا وغير مكلفة بالإضافة إلى أنها آمنة على البشرة تماما، حيث يمكنك ذلك بكل سهولة، دون الحاجة إلى حقن المواد الكيماوية أو استخدام الكريمات باهظة الثمن
وإليكم أهم الأمور اللازمة للقيام لهذه الطريقة من خلال هذا التقرير فتابعونا.
- تعتبر طريقة كريم فيلر وبوتوكس طبيعي 100% لتسمين الخدود والوجه خلال أيام من الاستخدام من أهم الطرق الطبيعية التي تمنح المرأة النتيجة التي ترغب بها بعيدا عن المواد الكيماوية والمكلفة،
وإليكم أهم المكونات اللازمة للقيام بهذه الطريقة والتي تتمثل في التالي:
- إحضار ملعقة كبيرة من الخميرة.
- وأيضا إحضار ملعقة من جل الاوليفرا.
- هذا بالإضافة إلى ملعقة نشا ذرة.
- وملعقة ماء بارد.
خطوات طريقة تسمين الخدود والوجه
- وضحنا لكم مكونات طريقة كريم فيلر وبوتوكس طبيعي 100% لتسمين الخدود والوجه خلال أيام من الاستخدام التي تساعد النساء في الحصول على المظهر الجمالي الذي يرغبون بها،
وبالنسبة إلى خطوات الطريقة فإنها تتمثل في التالي:
- يتم وضع الخميرة مع الماء في وعاء، ثم عليكي القيام بإضافة جل الألوفيرا واستمري في تقليب المكونات جيدا وذلك حتى تصلى إلى خليط متماسك مثل العجين.
- بعدها عليكي القيام بإضافة ماء الورد إلى الخليط وتقليبهم جيدا، ثم يتم تركهم لمدة 15 دقيقة وذلك حتى تعطي فرصة للخميرة لكي تتفاعل مع باقي المكونات.
- بعد ذلك يتم توزيع المكونات على الوجه، ثم يتم تركه لمدة ربع ساعة بعد ذلك يتم القيام بشطف الوجه بماء فاتر.
- عليكي القيام بإستخدام هذه الطريقة بواقع 3 مرات أسبوعيا وذلك حتى تتمكني من الحصول على وجه ممتلء وطبيعي مثل الفيلر.
- حيث يعد الحصول على بشرة جميلة ونضرة بالإضافة إلى الحصول على المظهر الذي تريده أى امرأة من الأمور التي تسعى إليها الكثير من النساء، ولذلك فإن هذه الطريقة التي ذكرناها تعد من الطرق الطبيعية والسهلة وغير المكلفة في عمل ذلك.