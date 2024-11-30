هيخلى شعرك ناعم زي الحرير.. اعملي كيراتين ماء الأرز في المنزل وحافظي على صحة شعرك

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رياض - احمد صلاح - تسعى كل فتاة لدعم جمال وصحة شعرها والذي يعتبر من أهم عوامل جمال الفتاة، لذلك نحن هنا سوف نقدم لكي وصفة سحرية تعمل على نعومة وجمال شعرك، من خلال كيراتين ماء الأرز، والتي تساعدك على معالجة مشكلة تساقط الشعر، بالإضافة إلى جعله ناعم مثل الحرير، والتي سوف نوضح لكي كيفية تحضيرها بكل سهولة في المنزل.

كيفية تحضير كيراتين ماء الأرز للشعر

يمكنك عمل كيراتين ماء الأرز لشعرك في المنزل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

أولا أحضري كوب من الأرز الأبيض مغسول.

بعد ذلك ضعي الأرز في إناء مع إضافة كوب كبير من الماء.

ثم اتركي وعاء ماء الأرز لمدة يوم كامل.

ثم يمكنك الإحتفاظ بماء الأرز في زجاجة أو إناء أخر.

أضيفي ملعقة من العسل إلى خليط ماء الأرز.

اخلطي المكونات معاً جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة كاملة.

بعدها اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

كرري هذه العملية مرتين أسبوعيا وسوف تلاحظين الفرق على شعرك.

طريقة عمل كيراتين الأرز للشعر

يمكنك تحضير وصفة كيراتين ماء الأرز للشعر أيضا كالآتي:

أولا احضري كوب من ماء الأرز التي تم تحضيره مسبقًا.

ثم أضيفي إليه ملعقتين من عصير الليمون.

بعدها قومي بإضافة ملعقة من زيت الزيتون.

قلبي المكونات سويا لتحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة.

وفي النهاية اغسلي شعرك جيدا بالماء الدافئ والشامبو.

فوائد كيراتين ماء الأرز للشعر

يتميز كيراتين ماء الأرز بالعديد من الفوائد التي يوفرها للشعر مما يجعله صحي وجذاب، وتتمثل هذه الفوائد في الآتي: