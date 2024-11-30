كيف أنام بدون تفكير وبسرعة؟ طريقة سريعة للنوم خلال دقائق

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رياض - احمد صلاح - طريقة سريعة للنوم فهناك الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأرق وهو من أحد المشكلات الصعبة الناتج عنها الإصابة بالصداع والتعب والإرهاق التي تترك أثر على العواطف والحالة المزاجية والذاكرة، مما يدفعهم إلى البحث عن طريقة تساعدهم على النوم دون أن يبذل الشخص أي مجهود، وأشارت الدراسات العلمية التي أجريت أن التحكم بالنفس من الطرق التي تساهم في الحصول على النوم، ونمط التنفس يعتمد على الممارسة بأي وقت تشعر بالقلق والتوتر به وتحديداً قبل الخلود للنوم، ونستعرض لكم أسرع طريقة للنوم خلال دقائق عبر السطور القادمة.

طريقة سريعة للنوم خلال دقائق

عايز انام ومش عارف اعمل ايه؟ هناك بعض الطرق الذي يمكن أن يتم الاستعانة بها للحصول على قسط كافي من النوم دون الشعور بالقلق أو التوتر الذي يعاني منهم عدد كبير من الأفراد حول العالم والتي منها ما يلي:

عليك بغلق الفم والاستنشاق عبر الأنف وقم بالعد حتى رقم 4.

قم بفتح الفم وإجراء الهواء وصنع صوت مزعج مع العد داخل العقل حتى أن تصل إلى الرقم 8.

يمكن أن تقوم بوضع لسانك خلف أسنانك الأمامية العلوية.

عليك بالزفير عن طريق الفم.

يمكنك أن تقوم بحبس أنفاسك مع العد حتى رقم 7.

مشروبات تساعد على النوم

عصير الكرز

شاي البابونج

شاي النعناع

كوب من الحليب الدافئ

كوب من حليب اللوز

عصير الموز واللوز

الحصول على النوم سريعاً