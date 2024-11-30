انت الأن تتابع خبر هتساعدك تواجه البرد وتقوي مناعتك.. مشروبات لا غني عنها خلال فصل الشتاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بداية فصل الشتاء من أكثر الأجواء التي تلجأ بها الأمهات إلى تقديم المشروبات الساخنة لأبنائها وجميع أفراد الأسرة، حيث تساهم هذه المشروبات في تحمل هذه الأجواء والاستفادة من قدر كبير من الفيتامينات التي يكون الأطفال بحاجة إليها، ولكن في بعض الأحيان قد تقع في حيرة بشأن عدم معرفة المشروبات الدافئة المناسبة التي يمكن تقديمها في هذا الوقت.

مشروبات هتساعدك تواجه البرد

هناك أكثر من مشروب دافئ يمكنكِ الاستعانة به خلال هذا الوقت من الشتاء والذي سوف يحبه جميع أفراد الأسرة، وترتكز أهم هذه المشروبات فيما يلي:

الكاكاو باللبن: يعتبر واحد من أبرز المشروبات التي تساهم في الحصول على الشعور بالدفء، كما أنه يتميز بكونه سهل التحضير، فكل ما يحتاجه هو وضع الكمية المطلوبة من اللبن على نار هادئة حتى يصبح ساخنا، ثم يضاف إليه بعد ذلك مسحوق الكاكاو بحسب الكمية المرادة، ويمكن أيضا وضع أي نكهات أخرى عليه مثل البندق أو الكراميل.

السحلب: من المشروبات المصرية الشتوية المعروفة هو السحلب بالمكسرات، حيث أنه لا يحتاج إلى جهد من أجل تصنيعه، حيث تباع بودرة السحلب جاهزة في العديد من الأماكن، ويحضَّر من خلال وضع كمية من السحلب على اللبن ثم تسخن على نار هادئة مع التقليب المستمر، ثم يوضع عليه السكر والمكسرات ويتم تناوله ساخنًا.

مغات وقرع اللبن