"ملكة الأناقة تفاجئ الجميع"..عشبة مهملة ورخيصة تزيل الكرش دون ريجيم وحرمان ..تعرفوا عليها لاتفوتكم.!

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رياض - احمد صلاح - توجد العديد من أنواع المشروبات التي يتم استخدامها من أجل حرق الدهون وخسارة الوزن خلال مدة قصيرة، حيث يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الوزن الزائد، وقد صرحت الملكة رانيا عن مشروب سحري يمكن استخدامه من أجل التخلص من الوزن الزائد، وهو مشروب الشمر وسوف نستعرض ما كيفية تحضير المشروب وأهم فوائده في التالي.

مكونات مشروب الشمر لخسارة الوزن

يعد مشروب الشمر من المشروبات الجبارة التي يمكن استخدامها في خسارة الوزن دون حاجة إلى اتباع حمية غذائية قاسية، ويتم تحضير هذا المشروب من المكونات التالية:

ملعقة من الشمر.

عسل نحل.

ماء.

طريقة تحضير مشروب الشمر لخسارة الوزن

يستخدم مشروب الشمر لخسارة الوزن في أسرع وقت، ويمكن تحضير المشروب من خلال اتباع الخطوات التالية:

وضع ملعقة من الشمر في كوب.

صب الماء المغلي على الشمر.

تغطية الكوب مع البيان بتركه لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يتجانس المشروب مع الماء.

يمكن إضافة العسل الأبيض أو تناوله بدون إضافة عسل.

كيفية استخدام مشروب الشمر لخسارة الوزن

يفضل تناول مشروب الشمر على الريق من أجل خسارة الوزن بشكل أسرع، حيث يعمل على سد الشهية وزيادة الشعور بالامتلاء مما يمنع من استهلاك كمية كبيرة من الطعام.

فوائد مشروب الشمر