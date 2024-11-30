انت الأن تتابع خبر بشرة ناعمة زي الحرير و الفازلين هو السر الدفين!!.. 4 فوائد رهيبة للفازلين هتخلي بشرتك شبة بشرة الأطفال.. استخدمية وبنعومة بشرتك هتتباهي بيه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد البشرة من أهم أجزاء الجسم التي تحتاج إلى عناية مستمرة، ومع تغيرات الطقس والضغوط اليومية، يعاني الكثيرون من مشكلات متنوعة مثل التشققات والجفاف، من بين الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها هو مزيج الفازلين والملح، الذي يجمع بين خصائص الترطيب العميق للفازلين وقدرة الملح على التقشير اللطيف، سنستعرض في هذا المقال فوائد هذا المزيج السحري واستخداماته لتحسين صحة البشرة بأسلوب بسيط وآمن.

تقشير القدمين وتجديد خلايا البشرة

يعتبر الملح مقشرا طبيعيا يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة، وعند مزجه مع الفازلين، يصبح مزيجا مثاليا لتجديد بشرة القدمين لتحضير هذا المقشر، يمزج ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة صغيرة من الملح، ويوضع المزيج على القدمين مع التدليك بلطف، يفضل تغطية القدمين بجوارب لمدة ساعة لضمان امتصاص البشرة للترطيب، هذه الطريقة تساهم في التخلص من التشققات، مما يجعل البشرة ناعمة ونضرة.

ترطيب الشفاه وعلاج التشققات

تتعرض الشفاه للجفاف بشكل كبير، خصوصا في فصل الشتاء، يساعد مزيج الفازلين والملح في تقشير الشفاه وترطيبها بعمق،يتم وضع القليل من الخليط على الشفاه مع التدليك برفق لإزالة خلايا الجلد الميتة، مما يجعل الشفاه أكثر نعومة ويحسن مظهرها.

تهدئة البشرة الحساسة وتقليل الانتفاخ

هذا المزيج يمكن أن يكون خيارا مثاليا لتهدئة البشرة الحساسة والتقليل من الالتهابات والاحمرار، عند إضافة ماء بارد إلى الخليط واستخدامه كقناع على الوجه لمدة 15 دقيقة، يساعد في تهدئة البشرة ومنحها شعورا بالانتعاش، كما يمكن وضع الخليط تحت العين لتقليل الانتفاخ والهالات السوداء، مما يعزز من إشراقة البشرة.

فوائد مزيج الفازلين والملح باختصار