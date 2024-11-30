انت الأن تتابع خبر أقوى الوصفات الطبيعية للقضاء على إسمرار المناطق الداكنة في الجسم .. بياض مثل الثلج !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأشياء التي تشغل بال النساء بشكل عام هي الكيفية التي يمكن من خلالها أن يكن في غاية الجمال والروعة طوال الوقت وهو أمر ليس بالسهل والسبب هي متطلبات المرأة الكبيرة في هذا الأمر حيث أن النظر في أدق التفاصيل وأصغرها يعد عملا هاما ومن ضمن الأمور التي تتسبب في إزعاج كبير لهن هذ ظهور بعض علامات الإسمرار في مناطق معنية من الجسم مثل الركبتين والكوع لذا يتم البحث عن وصفات طبيعية للقضاء على تلك الأزمة وهو ما سنعمل على توضيحه

وصفة العسل مع الخيار للبشرة

في البداية يتم تقشير الخيار المحضر إلى شرائح على أن يتم تدليك المناطق التي نستهدفها بهذه القطع من الخيار بشكل جيد ثم يتم الانتظار حتى تجف عصارة الخيار على البشرة ومن ثم يتم استعمال ملعقة من عسل النحل على المناطق الداكنة على أن يتم غسل البشرة بعد مرور خمس دقائق من استعمال تلك الطريقة بالماء الفاتر

وصفة قشر البرتقال للبشرة