طريقة عمل الغسول الكوري لتفتيح وتنظيف البشرة في أقل وقت

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رياض - احمد صلاح - يعد الغسول الكوري من الأشياء الضرورية التي يجب أن نستخدمها لتفتيح البشرة ، ويتميز هذا الغسول بنتائجه المذهلة حيث يعمل على شد البشرة وتوحيد لونها لأنه يقضي على البقع الداكنة، كما أن يتميز بمفعوله العميق في تنظيف البشرة ولمعانها، ويتكون من مكونات طبيعية وموجودة في كل منزل لذلك يعد منظف آمن ليس له أي آثار سلبية، وتعد طريقة تحضيره في المنزل من أبسط الطرق وأسهلها ولا تستغرق وقتاً كثيراً لذلك لم تشعري بالملل عند القيام بعمله،
مكونات عمل الغسول الكوري للتفتيح
يتكون الغسول الكوري من مكونات كلها طبيعية ومتوفرة ومعنى ذلك أن هذه المكونات يسهل الحصول عليها وهي كما يلي:
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت ثمار الورد.
- ٣ ملاعق كبيرة من الأرز.
- صابونة.
- ٤ كبسولات من زيت فيتامين ه.
- ٦ ملاعق كبيرة من الماء.
مكونات الغسول الكوري
طريقة التحضير والاستخدام
تعتبر طريقة تحضير هذا الغسول من أبسط الطرق وأسهلها لذلك سوف نعرض على حضراتكم الآن هذه الطريقة وهي كما يلي:
- في البداية نقوم بغسل كمية الأرز المحددة بالماء في كوب أو أي إناء صغير.
- بعد ذلك نضع الأرز و٦ ملاعق الماء الكبيرة في المطحنة أو الخلاط الكهربائي حتى يتم خلطه جيداً.
- نقوم بتصفية هذا الأرز ونأخذ فقط حليب الأرز.
- نضع هذا الحليب في إناء يوضع على النار ونتركه لمدة تتراوح ما بين ٢ إلى ٣ دقائق.
- نبشر ربع الصابونة المطلوبة ونضعها على حليب الأرز ونتركها لمدة ٥ دقائق ونقلبها جيداً ثم نرفعها من على النار.
- نترك الخليط يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم نضع عليه ٢ ملعقة كبيرة من ثمار الورد وكبسولات فيتامين ه.
- نضع هذا الخليط في زجاجة نظيفة وتغسل به الوجه عند الحاجة.
- يخزن هذا الغسول لمدة ١٥ يوم في الثلاجة.