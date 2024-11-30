انت الأن تتابع خبر انسي انك تروحي الكوافير مرة تانية!!... مكون واحد فقط يخلصك من شيب الشعر من اول استخدام... مش هتحتاجي الصبغة تاني خلاص! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة شيب الشعر من المشاكل التي يتعرض لها كافة السيدات والرجال في مختلف الاعمار بدايةً من عمر العشرينات، ومن الجدير بالذكر ان المظهر العام لوجود الشيب في الشعر غير مرضي تمامًا، حيث انه يدل على التقدم في السن، وفي حالة ترك هذا الشعر الابيض بدون صبغة او تغيير لونه فإن هذا يدل على تقدم العمر بشكل كبير، اما في حالة الرغبة في اخفاء هذا اللون فإن الحل الاول الذي يمكن اللجوء اليه هو صبغ الشعر، لكن في حالة تعريض الشعر إلى الصبغات الكيميائية فإن هذا يعرضة إلى الضعف وإلى الاحتراق مما يؤدي إلى تلف الشعر خلال مدة قصيرة جدًا، ليس هذا فقط بل انه يزيد من كمية الشعر الابيض المتواجدة، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية يمكن من خلالها التخلص من الشعر الابيض المتواجد في الشعر خلال وقت قصير جدًا،

مكونات وصفة القهوة للتخلص من الشيب

٥ ملاعق من القهوة.

ملعقتين من عصير الليمون.

خمس ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقتين من الحناء الطبيعية.

خمس ملاعق من جل الصبار.

طريقة عمل وصفة القهوة للتخلص من الشيب