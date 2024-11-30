انت الأن تتابع خبر «وصفة العروسة لتفتيح البشرة..!!» طريقة عمل خلطة لتبييض الوجة والجسم وازالة البقع والتصبغات نهائيا بمكونات طبيعية مش هتكلفك مليم واحد.. هتبقى بشرتك زي الحليب..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كل عروس تحلم ببشرة صافية ومتألقة في يوم زفافها، ولكن مع التعرض اليومي للشمس والعوامل البيئية، قد تظهر تصبغات وبقع داكنة تعكر صفاء البشرة إذا كنت تبحثين عن خلطة طبيعية وفعالة لتحصلي على بشرة ناصعة البياض كبشرة الأطفال، فإليك هذه الوصفة الجهنمية التي ستعطيك نتائج مذهلة في وقت قصير.
مكونات الخلطة السحرية
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة: يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون: غني بفيتامين C الذي يساعد على إزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد: يهدئ البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.
- ملعقة صغيرة من النشا: يساعد في شد البشرة وتنقيتها.
- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي: يرطب البشرة ويجدد خلاياها.
طريقة التحضير
- اخلطي الحليب البودرة مع النشا في وعاء نظيف.
- أضيفي عصير الليمون، ماء الورد، والعسل إلى الخليط.
- امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.
طريقة الاستخدام
- نظفي بشرتك جيدًا باستخدام غسول مناسب وجففيها بلطف.
- وزعي الخلطة على الوجه والجسم بالتساوي، مع التركيز على المناطق الداكنة أو التي تحتوي على تصبغات.
- اتركي الخليط لمدة 20-30 دقيقة حتى يجف تمامًا.
- اغسلي بشرتك بالماء الفاتر بلطف مع تدليك دائري لإزالة الخلايا الميتة.
- رطبي بشرتك باستخدام كريم مرطب أو زيت طبيعي مثل زيت جوز الهند أو زيت اللوز.
- ستلاحظين تفتيح فوري للبشرة ولمعان طبيعي
- مع التكرار، تختفي التصبغات والبقع الداكنة تدريجيا.
- يصبح ملمس بشرتك أكثر نعومة ونضارة.