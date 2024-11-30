انت الأن تتابع خبر «وصفة العروسة لتفتيح البشرة..!!» طريقة عمل خلطة لتبييض الوجة والجسم وازالة البقع والتصبغات نهائيا بمكونات طبيعية مش هتكلفك مليم واحد.. هتبقى بشرتك زي الحليب..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كل عروس تحلم ببشرة صافية ومتألقة في يوم زفافها، ولكن مع التعرض اليومي للشمس والعوامل البيئية، قد تظهر تصبغات وبقع داكنة تعكر صفاء البشرة إذا كنت تبحثين عن خلطة طبيعية وفعالة لتحصلي على بشرة ناصعة البياض كبشرة الأطفال، فإليك هذه الوصفة الجهنمية التي ستعطيك نتائج مذهلة في وقت قصير.

مكونات الخلطة السحرية

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة: يعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون: غني بفيتامين C الذي يساعد على إزالة البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد: يهدئ البشرة ويمنحها إشراقة طبيعية.

ملعقة صغيرة من النشا: يساعد في شد البشرة وتنقيتها.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي: يرطب البشرة ويجدد خلاياها.

طريقة التحضير

اخلطي الحليب البودرة مع النشا في وعاء نظيف.

أضيفي عصير الليمون، ماء الورد، والعسل إلى الخليط.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتجانسة.

طريقة الاستخدام