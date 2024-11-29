انت الأن تتابع خبر " لو عمرك عدى ال70 هرجعك للعشرين".. طريقة تحضير كولاجين طبيعي لشد البشرة واستعادة نضارتها في البيت بدون تكاليف .. كنز يساوى تقله دهب وياقوت !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكولاجين أحد أهم البروتينات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على مرونة الجلد وشبابه. مع تقدم العمر، يبدأ إنتاج الكولاجين في الجسم بالتناقص، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وفقدان مرونة البشرة ولكن، لا داعي للقلق! يمكنك تحضير كولاجين طبيعي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وفعالة تعيد لبشرتك نضارتها وشبابها.

ما هو الكولاجين؟

الكولاجين هو بروتين طبيعي يوجد في أنسجة الجسم مثل الجلد والعظام والأوتار والأربطة. يشكل الكولاجين حوالي 30% من البروتينات في الجسم و يعد الكولاجين عنصرًا أساسيًا للحفاظ على مرونة الجلد وشدّه، كما يساعد في تجديد خلايا البشرة ويحارب التجاعيد والخطوط الدقيقة.

أفضل طرق تحضير كولاجين طبيعي في المنزل

1. تحضير كولاجين طبيعي باستخدام الجيلاتين:

الجيلاتين هو مصدر طبيعي للكولاجين المستخلص من الأنسجة الحيوانية. يمكن استخدامه في تحضير وصفات طبيعية لشد البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المنكه

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:

ضعي الجيلاتين في كوب من الماء الدافئ.

امزجي المكونات جيدًا حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.

أضيفي عصير الليمون لزيادة الفائدة، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين.

اشربي هذا الخليط يوميًا لمدة أسبوعين، حيث يعمل الجيلاتين على تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم ويعزز مرونة البشرة.

2. تحضير ماسك الكولاجين من البيض والعسل:

يحتوي البيض على كميات كبيرة من البروتين والكولاجين الطبيعي الذي يساعد في شد البشرة وتقليل ظهور التجاعيد. أما العسل فهو مرطب طبيعي يساعد على تنعيم البشرة وتجديد الخلايا.

المكونات:

1 بيضة

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي البيضة مع العسل جيدًا حتى تحصلين على خليط ناعم.

إذا كانت بشرتك جافة، يمكنك إضافة زيت الزيتون ليمنحها الترطيب.

طبقي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستشعرين بشد واضح في البشرة ونعومتها.

3. تحضير كولاجين طبيعي من زيت جوز الهند والأفوكادو:

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مرطبة ومغذية، بينما يعتبر الأفوكادو مصدرًا غنيًا بالفيتامينات التي تحفز إنتاج الكولاجين وتحسن مظهر البشرة.

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف حبة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير:

قومي بهرس الأفوكادو حتى يصبح ناعماً.

أضيفي زيت جوز الهند وعصير الليمون إلى الأفوكادو واخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط على وجهك والرقبة لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي الوجه بالماء الفاتر، وستلاحظين بشرة أكثر نضارة ومرونة.

4. تحضير مشروب الكولاجين من المرق العظمي:

يعد مرق العظام من أغنى المصادر الطبيعية للكولاجين. فهو يحتوي على الأحماض الأمينية والمعادن التي تساعد في دعم صحة البشرة وتعزيز مرونتها.

المكونات:

1-2 كوب من مرق العظام (يمكن شراؤه جاهزًا أو تحضيره منزليًا)

1 ملعقة صغيرة من الكركم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير: