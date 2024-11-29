انت الأن تتابع خبر ’’الوصفة دي علشانك’’.... هتخلصك نهائيا من ’’السكر’’ في الدم للأبد.. نبتة جبارة بسعر التراب تخفض السكر التراكمي ...معجزة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اكتشف باحثون صينيون نباتًا طبيعيًا مهملًا يمتلك قدرة مذهلة على خفض مستويات السكر في الدم، مما يمثل أملًا كبيرًا لمرضى السكري وأشار فريق دولي من العلماء إلى أن المواد القابلة للاستخلاص من نبات الحنظل، المعروف أيضًا بكمثرى البلسم، قد تكون أساسًا لتطوير أدوية جديدة لعلاج السكري والسمنة فقد أظهرت جميع الدراسات التي أُجريت على الحيوانات والبشر أن هذا النبات النباتي يساهم في تقليل نسبة السكر في الدم بشكل فعال.
العشبة السحرية للقضاء على السكر
- في هذا البحث، قام الدكتور تان وفريقه باستخلاص مجموعة من المركبات من نبات الحنظل، وأطلقوا عليها اسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس”ثم قاموا باختبار تأثير هذه المركبات على مستوى السكر في الدم وعملية الأيض في الخلايا البشرية والفئران وعند اختبارها في الخلايا العضلية والخلايا الدهنية، اكتشف الباحثون أن هذه المركبات تعزز نشاط مستقبلات السكر في الدم (جلوت 4)، مما يساعدها على الانتقال من داخل الخلية إلى سطحها هذا التأثير يساهم بشكل فعال في تحسين عملية أيض السكر في الدم.
نبات الحنظل
- أظهرت التجارب التي أُجريت على فئران تأثيرات مشابهة لتلك التي يظهرها الإنسولين من بعض المركبات التي تم اختبارها حيث بينت التجارب أن اثنين من هذه المركبات ساهمتا في خفض مستوى السكر في الدم وزيادة حرق الدهون، بينما كانت إحدى المركبات فعالة بشكل خاص في تقليل مستوى السكر في الدم عندما تناولت الحيوانات أطعمة عالية الدهون ولذلك، يعتبر هذا النبات من أفضل الأعشاب المفيدة للجسم في الوقت الحالي.
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