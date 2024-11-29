انت الأن تتابع خبر "فاق مفعول ابر الانسولين!".. مشروب أحمر خارق يقلل مستويات السكر في الدم خلال دقائق معدودة.. تعرف عليه ولن تندم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر عصير الرمان من أكثر المشروبات الطبيعية التي تتمتع بشعبية واسعة، ليس فقط بسبب مذاقه اللذيذ، بل أيضًا لفوائده الصحية المتعددة، والدراسات الحديثة كشفت أن هذا المشروب الغني بالمغذيات قد يكون له دور كبير في تحسين صحة مرضى السكري، إلى جانب تعزيز صحة القلب وحماية الأوعية الدموية.

تأثير عصير الرمان على مستويات السكر في الدم

تحسين استجابة الجسم للسكر

في دراسة أجريت على 21 شخصًا، لوحظ أن تناول جرعة واحدة من عصير الرمان أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم خلال 15 و30 دقيقة، مقارنة بالماء أو المشروبات الممزوجة بالسكر.

يحتوي عصير الرمان على مركبات طبيعية تعمل على تقليل امتصاص السكر، مما يساعد على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.

كما أنه يحفز إفراز الأنسولين، مما يحسن استجابة الجسم للسكر ويقلل من خطر ارتفاعه بعد تناول الطعام.

عدم التأثير السلبي على مرضى السكري

على عكس العديد من المشروبات الأخرى، أظهرت الأبحاث أن السكريات الطبيعية في عصير الرمان لا تسبب زيادة كبيرة في مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، مما يجعله خيارًا آمنًا لهؤلاء المرضى.

فوائد إضافية لعصير الرمان