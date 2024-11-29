انت الأن تتابع خبر سر خلطة تبييض البشرة:بطريقة لن تصدقيها وبخطوات سهلة للغاية لعام2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -سر خلطة تبييض البشرة هي من أسرار الشعب الياباني، وقد تم انتشار هذه الخلطة في مصر والسعودية ودول الخليج والبلدان العربية، حيث تحب كل سيدة وفتاة بأن تهتم بجمال بشرتها، لقد جئنا لكي سيدتي بسر العظيم الذي يجعل بشرتك منورة كالبدر، وهى عبارة عن كريم طبيعي بدون مواد كيميائية تضر بشرتك وبعيد عن مستحضرات التجميل المنتشرة، وتعد هذه الخلطة بمثابة كريم الأرز المطحون ويمكن إضافة له زيوت طبيعية، ومن السهل عمل سر خلطة تبييض البشرة بالمنزل وبمكونات بسيطة

سر خلطة تبييض البشرة

تعتبر خلطات التبييض من الأمور الهامة التي تهتم بها النساء والفتيات وخصوصا المقبلين على الزواج، وسوف نتناول في الخطوات التالية على مكونات الخلطة الطبيعية.

كريم الأرز والنشا الطبيعي

يعتبر كريم الأرز والنشا من الوصفات اليابانية التي لها تأثير قوي في تنظيف البشرة بطريقة فورية.

مكوناته

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل كريم الأرز والنشا الطبيعي وهى كالتالي:-

نصف كوب أرز مطحون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة متوسطة من ماء الورد.

كوب كبير من الماء.

مكونات كريم الأرز والنشا

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة التحضير ثم استخدام الخلطة الجبارة للبشرة بنتائج مضمونة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به الأرز المطحون ثم الماء ثم نضعه على النار حتى يتشرب الماء.

ثم نقوم بإضافة النشا ثم ماء الورد ثم يتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط.

يتم وضع الخليط في علبة زجاجية ثم نضعه بالثلاجة حتى نستخدمه.

ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة.

يتم في هذه الخطوة بدهن الكريم وتوزيعه على الوجه والرقبة والأيدي.

ثم بعد ذلك بواسطة الفرشاة يتم تدليك الكريم.

يتم ترك الكريم لمدة ساعة على البشرة حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد ومسحه بفوطة ناعمة.

يتم استخدام الكريم مرة صباحا ومرة مساء ولمدة أسبوعين متتاليين.

فوائد كريم الأرز والنشا الطبيعي

سوف نتحدث في السطور التالية على فوائد وأسرار كريم الأرز والنشا وما يحتويه هذا الكريم العجيب وهى كالآتي:-