انت الأن تتابع خبر «انسي نزلات البرد نهائيا!»...فواكه تعزز مناعة جسمك وتحميك من نزلات البرد في الشتاء... اعتمدها لو عايز ماتتعبش!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يواجه الجسم تحديًا كبيرًا الحفاظ على مناعته لمقاومة نزلات البرد والإنفلونزا، والتغذية السليمة تعد السلاح الأول لتعزيز مناعة الجسم، خاصة من خلال تناول الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، وهذه الفواكه لا تساعد فقط في تقوية الجهاز المناعي، لكنها أيضًا تساهم في تحسين الصحة العامة ومكافحة الالتهابات.

البرتقال: مصدر غني بفيتامين C

البرتقال يعتبر من أفضل الخيارات الطبيعية لتعزيز مناعة الجسم، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى، كما يحتوي على مضادات أكسدة تقلل الالتهابات وتحسن صحة الأوعية الدموية، ويمكن تناول البرتقال كوجبة خفيفة، أو تحضيره كعصير طازج دون إضافة سكر، أو إضافته إلى السلطات لإضفاء نكهة منعشة.

الكيوي والرمان: قوة مزدوجة لدعم المناعة

الكيوي: هذه الفاكهة الصغيرة غنية بفيتامين C إلى جانب فيتامينات K وE، التي تحسن وظائف الخلايا المناعية، كما أن الألياف التي يحتوي عليها الكيوي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتوازن البكتيريا النافعة، وهو أمر ضروري لتعزيز المناعة، ويمكن تناوله طازجًا أو إضافته إلى العصائر والحلويات.

الرمان