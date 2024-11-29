لن تصدقي نقطة واحدة على الشامبو ينمو شعرك بغزارة ويمنع التساقط نهائيا من أول مرة

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رياض - احمد صلاح - لن تصدقي نقطة واحدة على الشامبو ينمو شعرك ، يعتبر شعر نساء الهند من أكثر الشعور جاذبية وجمالًا في العالم كله فمن المعروف عنهن أنهن يتميزن بشعورهن والجدير بالذكر أن الهنديات يستخدمن خلطات طبيعية وزيوت مختلفة من أجل الحفاظ على شعورهن وحتى يظهرن دائمًا في مظهر لائق وجذاب، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكي أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها أن تحصلين على شعر طويل وناعم وجذاب كشهر الهنديات كل ما عليك هو اتباع الخطوات بدقة.

لن تصدقي نقطة واحدة على الشامبو ينمو شعرك

تستخدم النساء في الهند العديد من الوصفات من أجل تطويل وتكثيف شعرهن، حيث تمتلك الهند أسرار جمال الشعر ومن بين هذه الوصفات ، وصفة زيت الخروع وجوز الهند .

المكونات :

عدد 4 ملاعق من زيت الخروع

4 ملاعق من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

أن تقومي بخلط النوعين مع بعضهما البعض وتقومي بدهن سعرك كله بهما من جذوره وحتى أطرافه.

ومن ثم تقومي بتدليك فروة الرأس بشكل جيد وقومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو فوطة ساخنة لمدة لا تقل عن ساعتين

قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب .

فائدة زيت الخروع وجوز الهند

تعد هذه الخلطة من الخلطات السهلة والسريعة والسحرية وتتميز بأنك إذا استمريتي على استخدامها ستحصلين على نتائج باهرة وشعر لامع وناعم وطويل حيث يعد زيت الخروع من الزيوت التي لها فائدة كبيرة وعامل قوي في تكثيف الشعر وتقوية بصيلاته أما زيت جوز الهند فله فائدة كبيرة في تنعيم الشعر وعلاج الأطراف المتقصفة كما أنها يعالج هيشان الشعر أيضًا.

وصفة الألوفيرا والأرجان

المكونات :

5 ملاعق من زيت الأرجان

عدد 2 من مادة صبار الألوفيرا

حبة واحدة من البيض

قومي بخلط البيضة جيدًا ومن ثم أضيفي فوقها زيت الأرجان وصبار الألوفيرا، قومي بعد بتدليك فروة رأسك جيدًا بالخليط من الجذور وحتى الأطراف ومن بعدها يجب عليك أن تغطيه لمدة لا تقل عن ساعتين وبعدها قومي بغسل شعرك جيدًا باستخدام شامبو مخالي من الصوديوم أو السالفات.

فوائد الأرجان والألوفيرا