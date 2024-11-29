انت الأن تتابع خبر "هتقولي ياريتني عرفتها من زمان!"...هذا ما يحدث في جسمك بعد تناول ملعقة «خميرة» يومياً في الصباح!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم التغذية، تعد المكونات الطبيعية من أفضل الوسائل لتعزيز الصحة العامة، والخميرة، هذا المكون البسيط الذي يستخدم في إعداد المخبوزات، يمتلك فوائد صحية هائلة قد لا يعلمها الكثيرون، فهي ليست مجرد وسيلة لتحضير الطعام، بل كنز غذائي غني بالعناصر الضرورية للجسم، مثل فيتامينات ب، الزنك، الحديد، والمغنيسيوم، مما يجعلها إضافة مثالية لأي نظام غذائي صحي.

فوائد الخميرة لصحة الجسم والجهاز الهضمي

الخميرة تعتبر مصدرًا غنيًا بالبروبايوتك، البكتيريا النافعة التي تلعب دورًا أساسيًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تعمل هذه البكتيريا على منع ارتشاح الأمعاء وتعزز امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن، مما يساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخميرة على معدن السيلينيوم، الذي يدعم صحة الغدة الدرقية ويحسن أدائها.

الخميرة لتعزيز المناعة ومقاومة الأمراض

من بين العناصر الهامة التي تقدمها الخميرة، الزنك والكروميوم، وهما عنصران أساسيان في تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، والزنك يساعد في تجديد خلايا الجسم وتحسين صحة الجلد والشعر، بينما يساهم الكروميوم في تحسين استجابة الأنسولين وضبط مستويات السكر في الدم، وإلى جانب ذلك، توفر الخميرة جميع أنواع فيتامين ب، باستثناء ب12، ما يجعلها مكملًا غذائيًا مثاليًا لدعم الصحة العامة.

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