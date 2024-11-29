تخلصي من خشونة وجفاف شعرك للأبد واجعليه ناعم كالحرير دائماً بمكون واحد من منزلك !

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رياض - احمد صلاح - تخلصي من خشونة وجفاف شعرك للأبد واجعلي شعرك ناعم كالحرير دائماً بمكون واحد من منزلك، إليكي سيدتي وصفة من أسهل الوصفات الطبيعية التي تتواجد مكوناتها بكل منزل، تعمل على حل جميع مشاكل الشعر التالف وتغذية جذور الشعر والأطراف أيضاً، وهي تعتبر بمثابة وصفة مزدوجة لأن تأثيرها يشبه تأثير البروتين العلاجي لإصلاح الشعر التالف والمتقصف، وفي نفس الوقت ترطب وتنعم الشعر مهما كان جافاً أو خشناً وتعطيه جمال طبيعي وذلك بدون تكاليف أو أضرار على شعرك.

ترطيب وتنعيم الشعر الجاف والخشن

لعلاج شعرك من الجفاف والتلف وتنعيم خصلاته الخشنة احضري حبة موز واحدة على أن تكون ناضجة جداً، فإذا كان شعرك طويل استخدمي حبتين من الموز الناضج، وإذا كان شعرك متوسط الطول أو قصير فحبة واحدة من الموز تكفي، احضري كذلك ملعقتين كبيرتين ممتلئتين من الأرز، 2 كوب من الماء، زيت جوز الهند. بعد تحضير العناصر السابق ذكرها قومي بتقشير حبة الموز ثم يتم تقطيعها إلى شرائح صغيرة وهرسها جيداً باستخدام الشوكة ثم تترك جانباً، وفي إناء فارغ قابل للطهي يتم وضع مقدار الماء ومقدار الأرز بعد أن تم غسله جيداً بالماء.

يوضع الإناء على نار هادئة مع تقليب المكونين من حينٍ لآخر حتى لا يحترق الأرز، ويترك حتى ينضج الأرز ويتغير لون الماء وتصبح كميته أقل، بعد ذلك يرفع الإناء بعيداً عن النار ويترك قليلاً ليبرد، ثم يتم طحن الأرز بالماء باستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي جيداً ليتم الحصول على خليط كريمي. وفي وعاء يضاف كريم الأرز ومهروس الموز ثم يُضاف إليهم مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، ثم يتم الدمج جيداً ليتم الحصول على قوام متجانس قوام يسهل فرده على الشعر.

طريقة فرد الشعر بالمنزل