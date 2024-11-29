انت الأن تتابع خبر "جوزك مش هيخطي عتبة البيت".. زيت الزيتون مع الزبادي سر استعادة نضارة بشرتك مهما كان عمرك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الزيتون والزبادي هما مزيج طبيعي غني بالفوائد للبشرة والشعر زيت الزيتون يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفيتامين E والبوليفينولات التي تحارب الشيخوخة وتحسن مرونة البشرة أما الزبادي، فهو يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في ترطيب البشرة وتفتيحها عند استخدامهما معًا، يعمل هذا المزيج على تجديد خلايا البشرة، ترطيبها، وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة مما يعزز النضارة والشباب يمكن لهذا الخليط أن يكون علاجًا فعالًا للبشرة الجافة أو المتعبة، ويمنحها إشراقة طبيعية حتى في مراحل العمر المتقدمة.