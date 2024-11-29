طريقة عمل صابونة الكركم الرهيبة بطريقة سهلة وغير مكلفة لتفتيح الفوري

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رياض - احمد صلاح - تعد صابونة الكركم من أهم مستحضرات التجميل السحرية التى تظهر جمال البشرة وتعطيها النضارة والنعومة، وكثير من الفتيات يبحثن عن طريقة لتفتيح بصورة طبيعية دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير صابونة الكركم في المنزل حتى تستطيع الفتيات صنعها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وبأقل تكلفة غير التي يتم شراءها من الخارج بنقود كثيرة، والكركم يعرف بفوائده الكثير على البشرة حتى يحمي من الشيخوخة والتجاعيد ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويعمل على معالجة حب الشباب، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل صابونة الكركم الرهيبة لتفتيح البشرة في المنزل.

فوائد صابونة الكركم

هناك عدة فوائد لصابونة الكركم على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تساعد في التسكين من الآلام الناتجة عن الحروق وتستخدم في علاجها.

يعمل الكركم على تأخير علامات الشيخوخة الكركم و التجاعيد.

يساعد في علاج الالتهابات الكركم وعلاج حب الشباب.

يعالج الكركم الرؤوس السوداء والبقع الداكنة في الوجه.

يحفز على إنتاج مادة الكولاجين الكركم المهمة لإشراقه الوجه.

مكونات عمل صابونة الكركم

تحتوي صابونة الكركم على مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الكركم.

كمية من زبدة الشيا.

ملعقتان صغيرتان من الزيت العطري.

قالب مستطيل من السيليكون.

كحول طبي.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة تحضير صابونة الكركم

طريقة الإعداد

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير صابونة الكركم في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر إناء صغير ونقوم بتذويب زبدة الشيا على نار هادئة.

بعد ذلك نقوم بإضافة مسحوق الكركم إلى الزبدة ثم نضيف الزيت العطري.

ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون حيث أنه مفيد جداً للبشرة.

خلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ومتماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في القالب ورش الكحل فوقه حتى لا تتكون فقاعات هوائية.

ثم نقوم بتغطية الجزء العلوي بغطاء بلاستيك ونتركه ليبرد لمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة وتصبح جاهزة للاستخدام.

وبهذا سوف تحصلين على بشرة بيضاء بصورة طبيعية.

فوائد الشوفان على البشرة

هناك عدة فوائد الشوفان على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على ترطيب البشرة ومفيد جدا لأصحاب البشرة الجافة.

يعمل على تغذية البشرة بعمق لاحتوائه على عناصر غذائية.

يكافح حب الشباب ويزيل آثاره.

يساعد في تقشير خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة.

تعمل على علاج الالتهابات وتهيج البشرة.

تحفيز عمليات إنتاج الكولاجين ومقاومة التجاعيد وإعادة المرونة.

مكونات عمل ماسك الكركم

يحتوي ماسك الكركم على مكونات بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل ماسك الكركم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-