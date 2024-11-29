انت الأن تتابع خبر كنز ثمين لا يقدر بثمن في كل بيت.. عشبة بسيطة تنظف القولون من البراز المتحجر والفضلات في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة السنا واحدة من اشهر الاعشاب التي قد تم استخدامها منذ فترة طويلة في الطب البديل، حيث ان عشةب السنا تحتوي على مكونات تساهم في الحد من مشكلة الامساك المزمن الذي يعاني منه الكثير من الافراد، ليس هذا فقط بل انه يساهم ايضًا في علاج مشاكل القولون مع الانتفاخات ومن الغازات، وغيرها من المشاكل الاخرى التي تساهم عشبة السنا في علاج المشاكل الخاصة بها،
فوائد عشبة السنا للجسم
- تساهم عشبة السنا في تلين البراز المتحجر داخل القولون، حيث ان عشبة السنا تساهم في تليين البراز عن طريق مساعدة الامعاء الغليظة على امتصاص كافة الماء المتواجد داخلها مع تحريك الامعاء لتسهيل عملية خروج البراز، ليس هذا فقط بل ان عشبة السنا قد اثبتت فعاليتها ايضًا في علاج الامساك عن طريق عمل تقلصات وتزيد من حركة الامعاء للتخلص من فضلات الطعام التي توجد داخل الجسم.
- تساعد عشبة السنا في تنظيف وتطهير القولون، حيث انها تساهم في التخلص من كافة المواد الغذائية التي تتكون في المعدة، كما انها يتم استخدامها لتكون مظهر طبيعي، كما انها تعالج مشاكل عسر الهضم ايضًا بشكل كبير مما يساهم في التقليل من اعراض عسر الهضم مثل حرقة المعدة والغثيان وغيرها من الاعراض الاخرى التي يمكن التعرض لها بسبب عسر الهضم.