انت الأن تتابع خبر كنز ثمين لا يقدر بثمن في كل بيت.. عشبة بسيطة تنظف القولون من البراز المتحجر والفضلات في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر عشبة السنا واحدة من اشهر الاعشاب التي قد تم استخدامها منذ فترة طويلة في الطب البديل، حيث ان عشةب السنا تحتوي على مكونات تساهم في الحد من مشكلة الامساك المزمن الذي يعاني منه الكثير من الافراد، ليس هذا فقط بل انه يساهم ايضًا في علاج مشاكل القولون مع الانتفاخات ومن الغازات، وغيرها من المشاكل الاخرى التي تساهم عشبة السنا في علاج المشاكل الخاصة بها،

فوائد عشبة السنا للجسم