ندمت اني مكنتش اعرفها!.. مكون سحري على القهوة هينسفلك دهون بطنك!

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رياض - احمد صلاح - السمنة هي مشكلة صحية مزمنة تؤثر بشكل كبير على العديد من الأشخاص حول العالم تعتبر من أبرز العوامل المساهمة في الإصابة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم تنتج السمنة عن تراكم الدهون في الجسم نتيجة لاستهلاك الطعام بكميات كبيرة مع قلة النشاط البدني تتعدد أسباب السمنة بين الوراثة والعوامل النفسية ونمط الحياة والعادات الغذائية السيئة تتطلب معالجة السمنة اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نمط حياة صحي تعتبر السمنة من التحديات الصحية التي تحتاج إلى التوعية والوقاية للتقليل من تأثيراتها السلبية على صحة الأفراد.

العنصر السري لتعزيز حرق الدهون