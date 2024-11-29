بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر العصفر او كما يطلق عليه الزعفران الاصفر واحدًا ضمن النباتات العشبية التي لا يخلو منها اي منزل، ويرجع ذلك إلى دخولة في مختلف انواع الاطعمة التي يتمكن من اضافة طعم مميز لها، ومن الجدير بالذكر انه ينتمي إلى العائلة الآسباراجية والتي تعتبر واحدة ضمن العائلات التي تشتهر بوجود المركبات النشطة الصحية، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن العصفر تابعونا عبر دوت الخليج

فوائد العصفر للجسم

يحتوي العصفر على العديد من المواد الطبيعية التي تساهم في كونة واحدًا من الاعشاب الهامة ذات الفوائد المتعددة، حيث ان مركب الكورستين يعتبر مركب نباتي يحتوي على تأثيرات مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات ايضًا وهو الذي يحسن من جودة النوم بشكل كبير، ليس هذا فقط بل انه يحتوي على مركب الزعفرانين وهو المركب النباتي الذي يعتبر ضمن المركبات مضادة الاكتئاب وهي التي تساهم ايضًا في تحسين جودة النوم والحصول على نوم هادئ غير متقطع.

طريقة تناول العصفر

هناك طرق متعددة يمكن تناول العصفر من خلالها وابرزها اضافتة إلى الطعام، لكن هناك الكثير من الافراد الذين لا يحبون اضافة العصفر إلى الطعام لذلك فغن هناك بديل افضل وهو شاي العصفر، ويكون ذلك عن طريق اضافة نصف ملعقة صغيرة من الشاي وملعقة صغيرة من العصفر مع اضافة عسل للتحلية واضافة الماء المغلي وشرب هذا الشاي مرة واحدة يوميًا قبل النوم للحصول على نوم هادئ وغير متقطع.

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