انت الأن تتابع خبر ملعقة بديلة للكيراتين هتفرد شعرك وشعر بنتك الخشن والمجعد وهيخليه ناعم حرير في ساعة واحدة؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الحصول على شعر ناعم ولامع وطويل وكثيف امنية من اماني كافة السيدات والفتيات في مختلف الاعمار، حيث ان الشعر يعتبر زينة المرأة، لكن في حالة الرغبة في فرد الشعر فإن الحل الاول الذي تلجأ له كافة السيدات هو البروتين والكرياتين وهو الامر الذي يساهم في اضعاف الشعر بشكل كبير، حيث ان كافة المواد المستخدمة في تلك الحالات هي مواد كميائية تساهم بشكل كبير في حرق الشعر، ومع مرور الوقت بعد عمل البروتين سوف تلاحظين تساقط شعرك بكمية كبيرة جدًا وصعب علاجها ايضًا، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية يمكن من خلالها فرد الشعر بمواد طبيعية بدون الحاجة إلى عمل بروتين

مكونات وصفة فرد الشعر

ملعقتين من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق من الماء الدافئ.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة فرد الشعر