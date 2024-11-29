انت الأن تتابع خبر ’’كنز غايب عننا ...هاتي كريم بانثينول’’ وتعالي أقولك أزاي تفردي شعرك الخشن والمجعد وتحوليه لخيوط حرير..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر من الطرق الفعّالة والمميزة التي تبحث عنها الكثير من الفتيات للحصول على شعر ناعم وأملس يعرف البانثينول بكونه مرطبا سحريا يستخدم بشكل رئيسي للبشرة، ولكن يمكن الاستفادة منه أيضًا في العناية بالشعر كثير من الفتيات يتطلعوا إلى الحصول على شعر مفرود ومنسدل على الأكتاف، حيث يعتبر الشعر جزءًا أساسيا من جمالهم ويعزز ثقتهم بأنفسهم إذا كنتِ سيدتي تبحثين عن طريقة طبيعية وصحية لفرد شعرك، تابعي معنا لتكتشفي كل ما هو جديد في هذا المجال.

فرد الشعر بكريم بانثينول

تعتبر العديد من المنتجات الكيميائية مثل البروتين والكيراتين من الطرق الشائعة لفرد الشعر بشكل كامل، لكن هذه المواد قد تسبب أضرارًا جسيمة للشعر مثل التساقط والتقصف بالمقابل، يعتبر كريم بانثينول خيارا أكثر أمانا، حيث يتكون من مكونات طبيعية تغذي الشعر دون التسبب في أي ضرر إليك طريقة تحضير واستخدام كريم بانثينول لفرد الشعر:

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من كريم بانثينول.

بياض بيضة واحدة.

5 ملاعق من الفازلين.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

3 ملاعق من النشا.

طريقة التحضير:

في البداية، حضري حمامًا مائيًا واذيبي الفازلين فيه حتى يصبح سائلا تماما ويأخذ قواما كريمي.

بعد ذلك، أضيفي باقي المكونات (كريم بانثينول، النشا، زيت الزيتون) إلى الفازلين المذاب، وأخيرًا أضيفي بياض البيضة امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا وتصبح الخليط جاهزًا للاستخدام.

طريقة الاستعمال: