انت الأن تتابع خبر «صحابك هيغيروا منك..!» ضعي ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلم جوزك في 3 أيام فقط حتى لو كان عمرك 100 سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من مشاكل شعر متنوعة، مثل تساقطه، تجعده أو قصره نتيجة لذلك، تزايد البحث عن وصفات طبيعية لمعالجة هذه المشكلات إحدى هذه الوصفات التي أثبتت فعاليتها هي استخدام زيت الزيتون مع الكمون يعتبر هذا المزيج بمثابة سر طبيعي قادر على تحسين صحة شعرك، وإعادة حيويته بشكل مذهل، مهما كان عمرك إذا كنتِ ترغبين في معرفة كيفية تحضير هذه الوصفة واستخدامها بشكل صحيح، تابعي قراءة المقال التالي.

وصفة زيت الزيتون والكمون للعناية بالشعر

إذا كنتِ ترغبين في حل مشاكل شعرك بشكل طبيعي وآمن وبتكلفة منخفضة، فإن وصفة زيت الزيتون مع الكمون تعد خيارًا ممتازًا هذه الوصفة تحتوي على مكونات طبيعية لا تسبب أي آثار جانبية، مما يجعلها مثالية للعناية بالشعر إليكِ المكونات وطريقة التحضير:

المكونات :

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من الكمون.

صفار بيضة.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:

للحصول على أفضل النتائج، يجب اتباع الخطوات التالية:

في وعاء عميق، ضعي الماء على النار حتى يغلي.

أضيفي الكمون إلى الماء المغلي واتركيه يغلي معًا.

بعد غليان الخليط، ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

عندما يبرد الخليط، أضيفي زيت الزيتون مع الاستمرار في التقليب.

أضيفي صفار البيضة وامزجي المكونات حتى يصبح الخليط متجانسًا.

ضعي الخليط على شعركِ، وابدئي بتدليكه من فروة الرأس حتى منتصف الشعر.

اتركي الخليط على شعركِ لمدة ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت، اغسلي شعركِ باستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعركِ.

يوصى بتكرار هذه الوصفة مرتين شهريًا للحصول على أفضل النتائج والتخلص من مشاكل الشعر مثل التجعد والتساقط.

فوائد زيت الزيتون والكمون للشعر

يحتوي زيت الزيتون والكمون على العديد من الفوائد المهمة لصحة الشعر، بما في ذلك: