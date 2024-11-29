انت الأن تتابع خبر مكوّن بسيط متواجد في كل منزل... تعرّف على العشبة العجيبة المهملة التي تعزز الذاكرة وتعيد الشيوخ شبابًا بفترة قصيرة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الجنكة واحدة من اقدم انواع النباتات الحية والمعمرة ذات الاصول الصينية المتواجدة في مختلف دول العالم، حيث ان زراعتها قد بدأت في الانتشار إلى بعض الدول الاخرى واشهرها اليابان، ومن الجدير بالذكر ان شجر الجنكة يعرف بإسم شجرة النسيان، حيث نها تعتبر مفيدة بشكل كبير للتحسين من صخة الذاكرة، وتتوافر على هيئة اقراص مكملات غذائية يتم بيعها في الصيدليات ايضًا، ومن الجدير بالذكر انه يمكن الانتظام عليها بالطريقة الصحيحة للإستفادة من فوائدها الكبيرة للذاكرة
فوائد الجنكة للجسم
- تحتوي الجنكة على عدد كبير من المركبات التي تساهم في تحسين الدورة الدموية بالجسم عن طريق توسيع الاوعية الدموية والحد من مشكلة التصاقها، ليس هذا فقط بل ان لها خصائص كبيرة مضادة للاكسدة وهو الامر الذي يحسن من جودة الذاكرة بشكل كبير.
- من الجدير بالذكر انه بعد ان تم اجراء مختلف انواع الابحاث على الجنكة قد وجدو انها تساهم في تحسين الذاكرة بشكل كبير، حيث انها تزيد من صحة وظائف المخ وتزيد من الانتباه، ليس هذا فقط بل انه في حالة الانتظام على تناول الجنكة بإستمرار فإنها تساهم في التقليل من اعراض القلق بشكل كبير، كما انها تساهم في التقليل من اعراض الخوف بشكل كبير للاشخاص الذين يتعرضون إلى نوبات الهلع بشكل متكرر.