انت الأن تتابع خبر مكوّن بسيط متواجد في كل منزل... تعرّف على العشبة العجيبة المهملة التي تعزز الذاكرة وتعيد الشيوخ شبابًا بفترة قصيرة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الجنكة واحدة من اقدم انواع النباتات الحية والمعمرة ذات الاصول الصينية المتواجدة في مختلف دول العالم، حيث ان زراعتها قد بدأت في الانتشار إلى بعض الدول الاخرى واشهرها اليابان، ومن الجدير بالذكر ان شجر الجنكة يعرف بإسم شجرة النسيان، حيث نها تعتبر مفيدة بشكل كبير للتحسين من صخة الذاكرة، وتتوافر على هيئة اقراص مكملات غذائية يتم بيعها في الصيدليات ايضًا، ومن الجدير بالذكر انه يمكن الانتظام عليها بالطريقة الصحيحة للإستفادة من فوائدها الكبيرة للذاكرة

فوائد الجنكة للجسم