انت الأن تتابع خبر “العالم هيتحرم من أكل الباذنجان” .. خبيرة تغذية روسية تحذر هؤلاء من تناول الباذنجان يتحول إلي سم قاتل في المعدة .. اعرفهم فورا قبل فوات الآوان !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم التغذية يعتبر الباذنجان من الخضروات التي تحمل العديد من الفوائد الصحية بفضل محتواه من الألياف والفيتامينات والمعادن لكن، كما هو الحال مع العديد من الأطعمة، ليس الجميع قادرين على تناول الباذنجان دون مشكلات صحية فقد حذر خبراء التغذية من تناول الباذنجان بالنسبة لبعض الفئات التي قد تكون عرضة لمخاطر صحية جادة.

الحالات التي يحذرها الطبيب من تناول أصناف الباذنجان

الأشخاص الذين يعانون من حساسية غذائية قد يواجهون ردود فعل سلبية عند تناول الباذنجان، مثل الحكة والطفح الجلدي تعتبر هذه الحساسية نادرة لكنها تتطلب الانتباه لتجنب أي مضاعفات.

الأفراد المصابون بمشكلات في الكلى خاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الأوكسالات، يجب عليهم تجنب الباذنجان، هذه الخضروات تحتوي على مركبات قد تسهم في تكوين حصوات في الكلى، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة.

مرضى فقر الدم وبالأخص أولئك الذين يعانون من نوع معين يعرف بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، قد يعانون من سوء حالة فقر الدم نتيجة وجود مركبات في الباذنجان تعوق امتصاص الحديد في الجسم لذا، يفضل تجنب الباذنجان في نظامهم الغذائي.

بالنسبة للأطفال الرضع قد يكون من الأفضل تجنب إدخال الباذنجان إلى نظامهم الغذائي نظرا لصعوبة هضمه ولإمكانية التسبب في حساسية أو مشكلات هضمية.

نصائح مهمة عند تناول الباذنجان

عند تناول الباذنجان و للتقليل من الآثار السلبية للباذنجان والاستفادة من فوائده الصحية لابد من اتباع النصائح التالية ومنها: