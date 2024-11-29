انت الأن تتابع خبر طريقة عمل مكياج بسيط للمبتدئين للجامعة بإطلالة رائعة ستبهر الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة عمل مكياج بسيط للمبتدئين ، قبل البدء في تطبيق المكياج، يجب أن تعلمي سيدتي الجميلة أن الجمال في البساطة واختيار كل ما هو مناسب لشخصيتك ولون بشرتك سيضيف جمالًا فوق جمالك، وتأكدي أن المكياج ما هو إلا أداة فقط تستخدم لإبراز جمالك، وليس كما مفهوم لدى الكثير أنه هو الذي يجعل المرأة تبدو جميلة، ولأننا نعلم أن المبتدئات لا تعلم كيف تُبرز جمالها بالمكياج، قررنا اليوم أن نُقدم لكي سيدتي طريقة عمل مكياج بسيط للمبتدئين في خطوات بسيطة والنتيجة ستنال على إعجابك بكل تأكيد.

طريقة عمل مكياج بسيط للمبتدئين

حتى ولو كنت مبتدئة في استخدام المكياج، مع تلك الطريقة البسيطة ستحصلين على نتيجة كالمحترفين.

ولأننا سنقدم لك النصائح التي يمكن استخدامها في كل مرة تُطبقين فيها المكياج، وبهذا يمكنك التغيير واختيار ألوان مختلفة في كل مرة:-

التنظيف والترطيب

احرصي دومًا على تنظيف البشرة وتجفيفها جيدًا ثم ترطيبها.

البرايمر

والذي يساعد في ملء الخطوط الرفيعة والعميقة فى الوجه، يجب اختيار نوعًا مناسب للون البشرة.

كريم الأساس

يجب أن يكون بقوام مناسب يعمل على تغطية شكل المسام المفتوحة، لذا اختياره يكون بدرجة تتناسب مع لون البشرة، وقادر على تغطية كل الشوائب وإضافة لمعان ونعومة أيضًا.

الكونسيلر

للتخلص من البقع الداكنة، الهالات السوداء، البثور، الندبات، وكل شيء يمكن أن يظل ظاهرًا حتى بعد تطبيق كريم الأساس.

Eye shadow Primer – ايشادو برايمر

استخدميه عند رسم العين حتى يتم الاحتفاظ برسمة العين لوقت أطول ويتوفر منه لون شفاف.

ظلال العيون

يتوفر منه جّل أو بودرة ويتم تطبيقه أعلى جفن العين ويفضل اختيار اللون حسب لون الملابس أو حسب المناسبة ووقت الخروج.

مُحدد العيون

يتم رسم العين به من الخارج ويمكن اختيار الرسمة حسب الرغبة، ويتوفر منها قلم رصاص أو قلم جّل، أو سائل.

المسكارا

استخدميها لإطالة الرموش وحتى تبدو أكثر كثافة وبلون أغمق.

مكياج الحواجب

استخدمي جّل الحواجب للحفاظ على شكلها ثم ارسميها بالقلم المخصص لها، واستخدمي بعد ذلك البودرة للحصول على شكل ناعم يتناسب مع المكياج.

الهايلايتر والكونتور

تلك هي أحدث الأدوات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وتساعد في رسم ونحت الوجه، يتوفر منه بودرة وكريم ويتم استخدامهما حسب نوع الوجه.

أحمر الخدود والبرونزر

يتم اختيار اللون حسب لون البشرة، وكلاهما يستخدمان بفرشاة ناعمة على عظام الوجنتين والجبهة والذقن، حتى يبدو الوجه متوهجًا في الشمس.

مكياج الشفاه

يمكنك الاكتفاء بأحمر الشفاه المناسب للون بشرتك، أو استخدام قلم التحديد، ثم ملو الشفاه من الداخل، واستخدام الملمع في الخطوة الأخيرة.

بودرة التثبيت