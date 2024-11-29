انت الأن تتابع خبر «للعرايس الجداد فقط..!!» طريقة عمل وصفة الكولاجين الطبيعي في المنزل لتغذية البشرة وتفتيح سبع درجات اكثر بمكون طبيعي.. هتغير حياتك كلها..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى كل عروس جديدة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة في يوم زفافها، ومن أكثر الأمور التي تهم العروس هي الحصول على بشرة موحدة اللون وخالية من العيوب إحدى الحلول الطبيعية الفعالة التي يمكن للعروس استخدامها هي ماسك لبان الذكر، الذي يعد من أقدم العلاجات الطبيعية التي استخدمها الإنسان لتحسين مظهر البشرة يمتاز لبان الذكر بخصائصه المدهشة في تجديد خلايا البشرة، تغذيتها، وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي دعينا نعرفك على وصفة كولاجين طبيعي باستخدام لبان الذكر للحصول على بشرة ناعمة، مشدودة، ومفتحة ثلاث درجات.

ما هو لبان الذكر؟

لبان الذكر هو نوع من الصمغ الطبيعي المستخرج من شجرة اللبان، وله فوائد صحية وجمالية مذهلة يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما يعمل على تحفيز تجديد خلايا البشرة وتحسين مرونتها مما يساعد في مكافحة علامات الشيخوخة وظهور التجاعيد.

فوائد ماسك لبان الذكر للبشرة

يعمل لبان الذكر على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يساعد في شد البشرة وجعلها أكثر نضارة وحيوية.

يساعد لبان الذكر على توحيد لون البشرة، وتقليل ظهور البقع الداكنة، مما يساهم في تفتيح البشرة ثلاث درجات.

بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، يساعد لبان الذكر في مقاومة التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر شبابًا

يساعد في تطهير المسام وتنظيف البشرة من الشوائب، مما يمنح البشرة إشراقة صحية وطبيعية.

طريقة إعداد ماسك لبان الذكر لبشرة ناعمة ومفتحة:

المكونات

1 ملعقة كبيرة من لبان الذكر (يمكن طحنه للحصول على مسحوق ناعم).

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (لتهدئة البشرة).

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند (لتغذية البشرة).

2 ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي (لتفتيح البشرة).

طريقة التحضير: