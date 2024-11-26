انت الأن تتابع خبر مفعولها أقوى من السحر.. عشبة موجودة في كل بيت للتخلص من غازات البطن وعلاج الإمساك في ثوانٍ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرى البعض بان الإمساك من بين أبرز المشاكل الصحية المنتشرة بالوقت الحالي، ويعاني منها الكثيرون سواء في أوقات معينة أو بشكل مستمر ومنتظم، وهو ما أرجعه الأطباء لعدة أسباب، وجاء في مقدمتها قلة شرب المياه أو عدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، وكذلك قلة الحركة، ولكن ربما في بعض الأحيان يكون وجود الإمساك مرتبط ببعض الحالات المرضية وتناول علاجات لها أضرار جانبية متعلقة بهذا الأمر.

وصفة لعلاج الإمساك في المنزل

قالت التقارير، بأن هناك عشبة موجودة في كل منزل قادرة على مساعدتهم في حل مشكلة الإمساك بأسرع وقت ممكن، حيث ويرى الخبراء بأن “اليانسون” من بين الأعشاب التي لديها هذه القدرة، حيث يشمل عناصر غذائية مفيدة للجسم، ولها فعالية في علاج الإمساك خلال دقائق محدودة.

وأوضح الدكور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية، بأن اليانسون يستكقع علاج حالات الإمساك المزمنة، ومفيد للقولون واضطرابات المعدة، وهذا بجانب كونه قادر على أن يعمل على تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي المختلفة.

أهم فوائد اليانسون

يعد اليانسون من بين أفضل الأعشاب الطبيعية التي تملك القدرة على المساعدة في تحفيز الغدد الهضمية وبالتالي يساعد بشكل كبير في تحسين الهضم وعلاج الانتفاخات، علاوة على كونه قادر على تخفيف مشاكل المعدة المعوية.

وقد جاءت طريقة تحضير اليانسون من أجل استخدامه في علاج بعض مشاك المعدة والقولون،

وخاصة الإمساك