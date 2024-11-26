انت الأن تتابع خبر"من غير تكاليف ولا مشاوير شعرك هيبقى حرير"!!!...كيراتين لفرد الشعر الخشن بمكون سري موجود في كل بيت...جربية مش هتسيبية!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن طريقة فعالة وطبيعية لفرد شعرك الخشن وجعله ناعماً الحرير، فلا داعي للبحث بعيد هناك مكون سري موجود في كل بيت، يمكن أن يحدث فرقا كبير في مظهر شعرك وصحته،كيراتين النشا هو الحل الأمثل لفرد الشعر بطرق طبيعية، وهو مزيج من المكونات التي تعمل معا لتغذية الشعر وتنعيمه بشكل مذهل، في هذا المقال، سنتعرف على كيفية استخدام كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن، ولماذا يعتبر من أكثر العلاجات فعالية أمانا.

فوائد كيراتين النشا للشعر الخشن

يعد كيراتين النشا من العلاجات الطبيعية التي تمنح الشعر الخشن نعومة و لمعانا بدون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية الضارة،

يحتوي النشا على العديد من الفوائد التي تجعله مثاليا لهذا الغرض:

يساعد النشا في الحفاظ على رطوبة الشعر من الداخل، مما يجعله أكثر مرونة ويقلل من تكسره.

يساعد النشا على تحسين صحة فروة الرأس وتنشيط الدورة الدموية، مما يعزز نمو الشعر بشكل طبيعي.

يمكن أن يساعد النشا في جعل الشعر أكثر مرونة مما يقلل من التشابك والتجعد.

كيفية تحضير كيراتين النشا في المنزل

إليك الطريقة البسيطة لتحضير كيراتين النشا في المنزل باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من النشا (يفضل نشا الذرة).

1 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير: