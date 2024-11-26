انت الأن تتابع خبر مستحيل تصدق اللي هتسمعة!... ماذا يحدث للجسم بعد مزج القهوة والليمون... نتيجة مستحيل تخطر على بالك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة واحدة من المشروبات الصباحية التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا، حيث ان القهوة تعتبر المشروب الصباحي الذي يساعد في بداية اليوم بسبب الكمية الكبيرة التي يحتوي عليها من الكافيين، ويبدأ الكافيين في العمل بعد حوالي نصف ساعة من شرب كوب القهوة مما يشعر بالزيادة من النشاط والحيوية في الجسم، لكن هل فكرت ذات يوم في اضافة الليمون إلى القهوة، حيث ان مزيج الليمون بالقهوة قد اثبت فعاليته الكبيرة في خفض الوزن والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم

فوائد القهوة بالليمون

لقد اثبتت القهوة بالليمونةفعاليتها في كونها ضمن المنشطات التي يمكن الاعتماد عليها قبل اي نوع من انواع التمارين الرياضية، حيث انها تحتوي على الكثير من المركبات منها الكافيين والثيوبرومين وغيرهم، وهي التي تساهم في خفض الوزن بشكل كبير، ليس هذا فقط بل انها تساهم ايضًا في تكسير الخلايا الدهنية التي يتم استخدامها من قبل الجسم على هيئة طاقة مما يساهم في خفض الوزن بشكل كبير، تعمل القهوة بالليمون ايضًا على التحسين من الهضم عن طريق التخفيف من فعالية الامساك والتقليل من امتصاص سكر الدم.

طريقة عمل القهوة بالليمون