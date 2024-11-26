انت الأن تتابع خبر "اسحريهم بجمالك وحلاوتك ".. طريقة عمل ارخص كولاجين طبيعي في البيت من " لبان الدكر " لشد البشرة وتفتيحها والتخلص من التجاعيد .. أقوى من الفيلر والبوتوكس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع التقدم في العمر والتعرض المستمر لعوامل البيئة الضارة، تبدأ البشرة بفقدان مرونتها ونضارتها، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة ولكن، هل تعلمين أنه بإمكانك تحضير كولاجين طبيعي بأقل التكاليف في المنزل باستخدام لبان الدكر؟ هذا المكون الطبيعي الغني بالفوائد يعتبر حلاً فعالاً ومناسباً للعناية بالبشرة وشدها.

فوائد لبان الدكر للبشرة:

يحتوي لبان الدكر على الكولاجين الطبيعي الذي يعزز مرونة البشرة.

يعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها بفضل خصائصه المبيضة.

يساعد في شد البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يعمل كمضاد للالتهابات، مما يجعله مفيدًا لعلاج حب الشباب والبقع الداكنة.

غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من العوامل الخارجية الضارة.

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

طريقة التحضير:

تحضير منقوع لبان الدكر:

ضعي ملعقة كبيرة من لبان الدكر في وعاء زجاجي نظيف.

أضيفي كوبًا من الماء المغلي على لبان الدكر.

غطي الوعاء واتركيه لمدة 12 ساعة أو طوال الليل حتى يذوب لبان الدكر تمامًا ويصبح الماء لونه أبيض حليبي.

تصفيه المنقوع:

صفي المنقوع باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة دقيقة للتخلص من الشوائب.

إضافة ماء الورد (اختياري):

أضيفي ملعقة صغيرة من ماء الورد لتعزيز الترطيب ومنح الوصفة رائحة منعشة.

كيفية الاستخدام:

تونر يومي:

ضعي الكولاجين الطبيعي الناتج في زجاجة بخاخ نظيفة.

رشيه على وجهك ورقبتك يوميًا بعد تنظيف البشرة، ودلكي بلطف بأطراف أصابعك.

ماسك أسبوعي:

بللي قطعة قطن أو شاش بالمنقوع وضعيها على وجهك كقناع لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر.

كريم ليلي: