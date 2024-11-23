انت الأن تتابع خبر بأقل تكلفة حضري ماسكات تنعيم الشعر في البيت بمكونات طبيعية واحصلي عليه مفرود كالحرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشعر الخشن يعتبر من أكثر الأمور التي تسبب القلق والإزعاج لدى الكثير من الأشخاص وبالأخص السيدات، ويسعون دائماً للحصول على شعر ناعم كالحرير بطرق كثيرة ومختلفة، ولكن أغلب هذه الطرق لا تكون صحية على الشعر وتسبب له التلف والتقصف، ولذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من ماسكات تنعيم الشعر الطبيعية التي يمكن تحضيرها في البيت بكل سهولة وأقل تكلفة والحصول على نتيجة سريعة من أول مرة.

ماسك تنعيم الشعر في البيت

مكونات الماسك:

عدد 2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

طريقة تطبيق الماسك:

في بولة نقوم بخفق البيض بشكل جيد للحصول عليه متجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الأخرى له، ونقلب بشكل جيد حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بتوزيع الخليط على الفروة والشعر كله جيداً.

ونغطيه بالقبعة الخاصة بالشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر جيداً بالشامبو والماء البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

ماسك طبيعي لتنعيم الشعر

مكونات الماسك:

كوب واحد من المايونيز.

2 ملعقة صغيرة الحجم من الأفوكادو المهروس.

قبعة الاستحمام البلاستيكية.

طريقة تطبيق الماسك: