"اصنع كوب واحد من هذه العشبة!"... يهدئ اعصابك ويخفف كل اوجاعك ويجعلك تروح في نوم عميق في اقل من ربع ساعه!!؟

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رياض - احمد صلاح - الأرق هو أحد الحالات المزعجة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية ونفسية كبيرة مثل الاكتئاب الأرق يعرف على أنه اضطراب في النوم يؤدي إلى صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، مما يؤثر على الأداء اليومي للشخص ويؤدي إلى الشعور بالإرهاق والضعف العام رغم أن الكثير من الأشخاص يلجأون إلى تناول الأدوية المنومة أو الكحول، فإن هذا الحل لا يكون دائمًا فعالًا وقد يؤدي إلى آثار جانبية من جهة أخرى يمكن أن تساهم بعض الأطعمة والمشروبات في تحسين جودة النوم والحد من الأرق بشكل طبيعي.

الدكتورة إيرينا ليالينا تكشف عن المواد الغذائية التي تساعد في التغلب على الأرق

الأطعمة

والمشروبات التي تساعد في التغلب على الأرق

في حديثها مع صحيفة “إزفيستيا”، كشفت الدكتورة إيرينا ليالينا، عالمة الأحياء الروسية، عن مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التغلب على الأرق وتشير العالمة إلى أن العديد من الأشخاص يظنون أن الكحول يمكن أن يساعد في النوم، لكن هذا الاعتقاد خاطئ فعلى الرغم من أن الكحول قد يسبب شعورًا بالنعاس في البداية، إلا أنه بعد فترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى استيقاظ الشخص مرة أخرى.

المواد الغذائية التي تساعد في تحسين جودة النوم:

1. شاي البابونج والنعناع والريحان الليموني:

تعتبر الأعشاب مثل البابونج والنعناع من العلاجات التقليدية المشهورة لتحسين النوم تحتوي هذه الأعشاب على مركبات تعمل على تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف التوتر والقلق، مما يساعد في الحصول على نوم عميق. كما أن الريحان الليموني يحتوي على خصائص مهدئة تساعد في الاسترخاء.

2. الحليب الدافئ مع العسل:

يعد الحليب من المصادر الجيدة للتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهي مواد كيميائية تعزز الشعور بالراحة وتساعد في النوم بالإضافة إلى ذلك، يُضاف العسل إلى الحليب، مما يعزز تأثيره المهدئ ويساهم في الاسترخاء.

3. الموز والبروكلي:

يحتوي الموز والبروكلي على التريبتوفان أيضًا، الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم النوم التريبتوفان يساعد على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يساعد في تحسين النوم.

4. اللوز:

يعتبر اللوز من الأغذية الغنية بالمغنيسيوم، الذي يعمل على استرخاء العضلات وتحسين نوعية النوم المغنيسيوم يساعد أيضًا في إفراز الميلاتونين، مما يسهم في الحصول على نوم مريح.

5. الشوفان:

يحتوي الشوفان على المغنيسيوم أيضًا، وهو معدن يعزز النوم العميق ويخفف من القلق والتوتر يمكن تناول الشوفان كوجبة خفيفة في المساء للحصول على فوائده في تحسين النوم.

6. سمك السلمون: