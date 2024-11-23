انت الأن تتابع خبر أعملي دلكة البشرة بجميع أنواعها بمواد طبيعية بسيطة هترجعك عروسة تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الدلكة من أفضل الماسكات للبشرة والتي تعمل على إذالة الجلد الميت وجلد الحوزة وتنعيم وتفتيح الجسم، في تعتبر أختيار آمن لكل أمرأة تهتم بجمالها وشبابها ونضارة جسمها، وللدلكة العديد من الأنواع والطرق الطبيعية والتي من أشهرها دلكة النشا ودلكة دقيق الذرة ودلكة الطين ودلكة القهوة وفيما يلي في هذا المقال طريقة عمل الدلكة في البيت بكل أنواعها فتابعوا لمعرفة التفاصيل.

أولاً دلكة دقيق الذرة

دلكة دقيق الذرة من أفضل الطرق الفعالة لتفتيح الجسم والتخلص من التشققات والبقع والتصبغات والجلد الميت والحصول على جسم رائع وناعم مثل الحرير عن طريق استخدام دلكة دقيق الذرة التي تساعد على تفتيح الجسم والقضاء على التصبغات نهائيا وسوف تحصلين على جسم ناعم وأكثر ترطيبا ونعومة حيث تعد الدلكة من أكثر المواد الطبيعية الفعالة لتفتيح وتنعيم البشرة والجسم ولذلك سوف نقوم بعرض طريقة عمل دلكة دقيق الذرة في المنزل، وما هي المكونات المستخدمة في التحضير وطريقة تنفيذها بشكل صحيح ؟

مكونات دلكة دقيق الذرة

حتى تحصلين على بشرة مثالية خالية من البقع والتصبغات سوف نتعرف على أهم المكونات المطلوبة لعمل دلكة دقيق الذرة وتفتيح البشرة وهذه المكونات كالتالي:

1 كوب من دقيق الذرة.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من القرنفل المطحون.

1 كوب من الترمس المطحون.

1 ملعقة من زيت اللوز.

كوب من الماء.

1 كوب من الحمص المطحون.

2 ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من زيت السمسم.

خطوات تحضير دلكة دقيق الذرة

اتبعي خطوات عمل دلكة دقيق الذرة لتفتيح البشرة والجسم والحصول على بشرة مشرقة خالية من التصبغات وذلك من خلال الخطوات التالية:

تقومي بوضع القرنفل في كوب من الماء لمدة يوم كامل.

نحضر وعاء عميق ثم نضيف جميع المكونات في الوعاء ويتم صب خليط منقوع القرنفل ونقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض حتى تمتزج جيداً.

بعد ذلك نرفع الخليط على النار ونقلب باستمرار حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط متماسك.

من ثم قومي بوضع الخليط في وعاء خشبي وقلبي جيداً ثم نضيف القليل من القرنفل المنقوع إلى الخليط ونستمر في التقليب إلى أن تأخذ اللون الأسود.

طريقة استخدام دلكة دقيق الذرة

لابد من إتباع خطوات استخدام بعض دلكة دقيق الذرة للحصول على أفضل النتائج:

يتم غسل البشرة أو الجسم جيداً بالماء الدافئ ثم يجفف ويتم وضع الدلكة على البشرة مع فرك البشرة جيداً.

تترك على البشرة حوالي ربع ساعة.

بعد ذلك يتم وضع القليل من زيت الزيتون وفرك البشرة جيداً.

ومن ثم قومي بشطف البشرة جيداً بالماء وسوف تلاحظين النتيجة.

ثانياً دلكة النشا

تعتبر دلكة النشا من الوصفات الطبيعية القديمة التي اشتهرت بفعاليتها في تفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت وتعتمد هذه الدلكة على مكونات طبيعية وآمنة مما يجعلها مناسبة لجميع أنواع البشرة حتى البشرة الحساسة، وفيما يلي بالتفصيل مكونات وطريقة عمل دلكة النشا.

مكونات دلكة النشا

كوب من نشا الذرة الطبيعي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير دلكة النشا واستخدامها

اخلطي كمية مناسبة من النشا مع الماء الدافئ حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي ملعقتان كبيرتان من العسل إلى خليط النشا والماء.

أضيفي عصير الليمون إلى خليط النشا والماء.

أضيفي بضع قطرات من زيت الزيتون وزيت اللوز إلى خليط النشا والماء.

قلبي المكونات جيداً وقومي بفردها على الجسم باستخدام فرشاة ناعمة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة نصف ساعة وقومي بفرك الخليط من على البشرة بحركات دائرية.

اشطفي بشرتك جيداً وقومي بوضع مرطب مناسب لنوع بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

ثالثاً دلكة القهوة

دلكة القهوة هي مقشر طبيعي فعال للتخلص من الجلد الميت وتوحيد لون البشرة كما أنها تساعد على تحسين الدورة الدموية وتنعيم البشرة، تحتوي دلكة القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التلف كما أنها تحتوي على مادة الكافيين التي تعمل على شد الجلد وتقليل ظهور السيلوليت وفيما يلي بالتفصيل طريقة عمل دلكة القهوة.

مكونات دلكة القهوة

نصف كوب من بقايا القهوة المطحونة.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

طريقة عمل دلكة القهوة

في وعاء صغير امزجي بقايا القهوة المطحونة مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند وزيت الزيتون.

أضيفي السكر للخليط وقلبي برفق.

قومي بتدليك الجسم بالخليط بلطف وبحركات دائرية مع التركيز على المناطق الخشنة مثل المرفقين والركبتين.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الدافئ.

بعد الشطف قومي بترطيب بشرتك باستخدام كريم مرطب مناسب.

رابعاً دلكة الشوفان

دلكة الشوفان هي وصفة طبيعية رائعة لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة منها ومنحها البياض والنضارة والجمال كما أنها تعمل على ترطيب وتنعيم البشرة فالشوفان غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على تهدئة البشرة وتخفيف الالتهابات منها وفيما يلي بالتفصيل طريقة عمل دلكة الشوفان للجسم.

مكونات دلكة الشوفان

كوب من دقيق الشوفان الناعم.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

طريقة عمل دلكة الشوفان