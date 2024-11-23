انت الأن تتابع خبر ودعي تجاعيدك وعيدي شبابك الدائم وحضري على البارد صابونة لبان الذكر المنعشة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللبان الذكر كان يتناوله قديما أجددنا في كل صباح حيث يتمتع بفوائد عديدة للمعدة والبشرة، ومن أكثر ما يميزه رائحتة العطرية الجذابة التي تجبرك على شرابه بصفة مستمرة، فبعض السيدات والفتيات تلجئ لتناوله لاحتواءه على مادة الكولاجين الطبيعية التي تعيد بناء البشرة والمحافظة عليها من الشيخوخة، والتجاعيد، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة وتفتيح وتوحيد لونه.

طريقة عمل صابونة لبان الذكر

تتمتع صابون لبان الذكر، تساعد في تفتيح المناطق الحساسة بشكل كبير، كما تعالج الاسمرار حول الفم والعينين النتائج عن الأجهاد، يعمل على شد البشرة، يحمي البشرة من الجفاف ويرطبها، يعمل جاهدا على حل مشاكل البشرة المختلفة مثل حب الشباب، والرؤوس السوداء، والبثور والندبات، يقشر خلايا الجلد الميت ويجددها، فيمكنك من الآن استخدام صابونة لبان الذكر للحفاظ على بشرتك، فعليك تحضيرها بمنزلك وبكميات وفيره.

حضري صابونة لبان الذكر للوجه

قالب صابون دووف.

ملعقتان كبيرة لبان ذكر.

ملعقة كبيرة جليسرين.

ملعقة كبيرة زيت عطري.

خطوات التحضير

انقعي لبان الذكر في وعاء عميق وأغمريه بالماء ومن ثم اتركيه ليلة كاملة حتى يذوب تماما.

ابشري قالب الصابون بشرا ناعما، ثم صبي منقوع لبان الذكر وقلبيهم سويا.

قلبي الصابون لمدة خمس دقائق حتى يذوب بشر الصابون تماما ومن ثم ضيفي الجليسرين والزيت العطري.

صبي الصابون في قوالب سيليكون وأتركيه يجفف تماما في مكان امن وبعيدا عن الأطفال، ثم أحتفظي به في وعاء محكم الغلق حين استخدامه.

كيفية استخدام صابونة لبان الذكر للوجه