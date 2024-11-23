انت الأن تتابع خبر «وصفة مبهرة».. طريقة صنع شامبو طبيعي في المنزل.. بطريقة سهلة وبسيطة.. الشامبو الطبيعى!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تبحثين عن طريقة طبيعية وآمنة لكى تصنع شامبو في البيت، إذا كنت ترغبين العناية بشعرك بإستخدام مكونات طبيعية، فإن صنع الشامبو فى المنزل هو الحل الأمثل لك، حتى يكون بعيدا عن المواد الكيميائية الضارة التى قد توجد فى الكثير من منتجات الشعر التجارية، لذلك يمكنك تحضير شامبو فعال وأيضاً آمن فى منزلك بإستخدام مكونات طبيعية سهلة وأيضاً متوفرة.

فوائد الشامبو الطبيعى

• مكونات مثل زيت جوز الهند وأيضاً العسل توفر الترطيب العميق للشعر، فالمكونات الطبيعية مثل صابون الكاستيل والصودا لتنظف الشعر بفعالية دون التأثير على صحة فروة الرأس.

• لا يحتوى على الكبريتات أو البارابين التى من الممكن أن تسبب تهيج للشعر وفروة الرأس، فإن بعض المكونات قد تساعد فى تحفيز نمو الشعر مثل زيت الخروع وأيضاً الألوفيرا.

المكونات الأساسية لكى تصنع شامبو طبيعى فى المنزل:-

• صابون الكاستيل السائل: هو صابون نباتى وأيضاً صديق للبيئة.

• زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند مرطب ممتاز للشعر وأيضاً يعزز قوته ولمعانه، كما يساعد في علاج تساقط الشعر وتقوية بصيلاته.

• العسل: يعتبر العسل مرطب طبيعى يعطى الشعر نعومة وأيضاً يعزز بريقه.

• الزيوت الأساسية: مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاى، وهذه الزيوت تعمل على تهدئة فروة الرأس وتحفيز الدورة الدموية.

• الألوفيرا (جل الصبار): يعتبر جل الألوفيرا من المكونات الرائعة التى قد تهدئ فروة الرأس وأيضا تمنح الشعر ترطيب عميق.

طريقة تحضير الشامبو الطبيعى فى المنزل

• 1/4 كوب صابون كاستيل سائل.

• 1/4 كوب ماء دافئ.

• 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

• 1 ملعقة كبيرة عسل.

• 10 قطرات من الزيت العطرى.

• 1 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

طريقة التحضير