انت الأن تتابع خبر «صابون عشب».. صابون الخيار العشبي بيارى و فوائده للبشرة..حاجة من الخيال !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر صابون الخيار الطبيعى المصنوع يدويا بمستخلص الخيار الطبيعى ، يعمل صابون الخيار الطبيعى العشبي على تفتيح البشرة وأيضاً التخلص من التصبغات ومن البقع الداكنة، ومن آثار الحبوب كما أنه يحافظ على بشرتك منتعشة وصحية ، فإن كريم الخيار إيبارى على إزالة جميع طبقات الجلد الميت وأيضاً يجدد خلايا البشرة، كما أن له خصائص تعمل على شد البشرة وإظهارها بشكل أكثر شبابا وأيضاً تقلل من الشعور بالحكة ومضادة للإلتهابات
مواصفات صابون الخيار من بيارى
- التصنيف : عناية بالوجه
- النوع : صابون الخيار
- العلامة التجارية : بيارى
مميزات صابون الخيار من بيارى
- أولاً: يعمل صابون الخيار على زيادة نضارة البشرة ونقائها.
- ثانيا،: كما أن صابون الخيار الطبيعى بيارى يتميز بأن مكونات طبيعية خالصة وهى عبارة عن مزيج مثالى من زيت جوز الهند وأيضاً الخيار.
- ثالثا: تساعد صابون الخيار العشبي الطبيعى بيارى على الترطيب العميق، كما أنه يقوى من حاجز الحماية الطبيعى لكى يمنع من فقدان البشرة للترطيب.
- رابعا: يعمل صابون الخيار العشبي الطبيعى بيارى على إزالة الحروق التى قد تسببها أشعة الشمس.
- خامسا: كما أن صابون الخيار العشبي الطبيعى بيارى يساعد على تهدئة منطقة حول العين وأيضاً يقلل من الهالات السوداء.
- سادسا: يحتوى صابون الخيار العشبى الطبيعى بيارى على مجموعة من المعادن التى قد تغذى البشرة وأيضاً ينقى المسام بعمق.
- سابعا: صابون الخيار العشبى هى عملية ومثالية لحملها معك عند السفر
- ثامنا: يعتبر صابون الخيار العشبي الطبيعى من أهم خطوات العناية بالبشرة التى لا يمكن الاستغناء عنها