انت الأن تتابع خبر «صابون عشب».. صابون الخيار العشبي بيارى و فوائده للبشرة..حاجة من الخيال !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر صابون الخيار الطبيعى المصنوع يدويا بمستخلص الخيار الطبيعى ، يعمل صابون الخيار الطبيعى العشبي على تفتيح البشرة وأيضاً التخلص من التصبغات ومن البقع الداكنة، ومن آثار الحبوب كما أنه يحافظ على بشرتك منتعشة وصحية ، فإن كريم الخيار إيبارى على إزالة جميع طبقات الجلد الميت وأيضاً يجدد خلايا البشرة، كما أن له خصائص تعمل على شد البشرة وإظهارها بشكل أكثر شبابا وأيضاً تقلل من الشعور بالحكة ومضادة للإلتهابات

مواصفات صابون الخيار من بيارى

التصنيف : عناية بالوجه

النوع : صابون الخيار

العلامة التجارية : بيارى

مميزات صابون الخيار من بيارى