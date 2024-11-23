انت الأن تتابع خبر وداعاً للتجاعيد...وصفة لبان الذكر لشد البشرة...كولاجين كبيغي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع تفتيح البشرة يعتبر من أبرز ما تهتم بها السيدات طوال الوقت، ولذلك يتم البحث عن افضل الطرق للتفتيح، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على طريقة استخدام اللبان الذكر للتفتيح بشكل ممتاز وبدون اي آثار جانبيه عبر هذا المقال بشكل تفصيلي.

خلطة لبان الذكر لتفتيح البشرة

يمكنك ان تقومي بعمل وصفة رائعة لتفتيح بشرتك بذورة رائعة والخطوات عبارة عن ما يلي:

في البداية نقوم بتجهيز معلقة واحدة كبيرة الحجم من اللبان الذكر ونضعها في كوب من المياه ونتركها طوال الليل.

ثم تقوم بتجهيز وعاء نظيف نضع فيه كوب مياه لبان الذكر ونضع به ملعقة من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من النشا.

ونقوم بتقليب المكونات بصورة جيدة و نضعها في برطمان نظيف.

ونقوم بالاحتفاظ به في الثلاجة.

ثم نقوم بشطف الوجه ثم تقوم باستخدام قطعة نظيفة من القطن ونقوم بتمريرها على الوجه بعد غمسها في البرطمان.

نقوم بتوزيع الخليط بصورة جيدة على البشرة ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة عدة مرات للحصول على افضل نتيجة.

أهمية لبان الذكر للبشرة

هناك عدد كبير من الفوائد التي يقدمها لبان الذكر للبشرة وهي عبارة عن: