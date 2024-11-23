انت الأن تتابع خبر العالم هيموت ويعرفها .. نوع من المكسرات يعيد نشاط المخ ويزيد من قوة الذاكرة ويحفز من التركيز ويقوي صحة النظر بشكل سريع .. اعرفه قبل فوات الاوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر الفستق من المكسرات الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، ليس فقط بسبب طعمه اللذيذ وإنما أيضًا لاحتوائه على مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله غذاءً ضرورياً لصحة الجسم والعقل. إذ يمتاز الفستق بتركيبته الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، الأحماض الدهنية غير المشبعة، والألياف، التي تعزز من صحة القلب والجهاز العصبي. ولكن، ما يميز الفستق حقًا هو قدرته على تحسين الأداء العقلي وصحة العين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون لتحسين جودة حياتهم.

الفستق وصحة العين: درع حماية طبيعي

تعتبر صحة العين من أهم العوامل التي تؤثر على جودة حياتنا اليومية، خصوصًا في ظل التعرض المستمر للأجهزة الإلكترونية والشاشات التي تسبب إجهادًا بصريًا. الفستق يحتوي على مادة اللوتين المضادة للأكسدة، وهي مركب نباتي يعمل على تقليل التأثيرات السلبية للأشعة الزرقاء التي تفرزها الشاشات. أظهرت الدراسات أن تناول 57 جرامًا من الفستق يوميًا يمكن أن يزيد من كثافة الصبغة البقعية في العين، مما يساهم في حماية الشبكية والوقاية من التدهور البصري المرتبط بالعمر. اللوتين أيضًا يساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تضر أنسجة العين، وبالتالي يعتبر الفستق درعًا فعالًا ضد أمراض مثل الضمور البقعي الذي يعد السبب الرئيسي للعمى بين كبار السن.

الفستق والدماغ: تعزيز الذاكرة والتركيز

لم تقتصر فوائد الفستق على صحة العين فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل العقل أيضًا. تحتوي هذه المكسرات على أحماض دهنية غير مشبعة مثل الأوميغا 3، التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الذاكرة والقدرة على التركيز. تساعد هذه الأحماض في تقليل تأثيرات الإجهاد التأكسدي على الدماغ، وهو ما يساعد في الوقاية من التدهور المعرفي المرتبط بالتقدم في العمر. كما تشير الدراسات إلى أن تناول الفستق بانتظام يُحسن الأداء العقلي بشكل عام، مما يعزز قدرة الدماغ على التعامل مع الضغوط اليومية. يمكن أن يسهم الفستق في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف، التي تصيب الأشخاص مع تقدم العمر.

كيف يمكن الاستفادة من الفستق في النظام الغذائي؟