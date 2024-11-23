انت الأن تتابع خبر دلعي جوزك يامدام!!.. استخدمي كمية بسيطة من النشا على كريم نيفيا في هذه المنطقة لـ15 ثانيه وشاهدي النتيجة.. طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم نيفيا من أشهر المنتجات في مجال ترطيب البشرة بفضل تركيبته الغنية التي تعزز النعومة وتحمي الجلد من الجفاف، عند مزجه مع النشا، المعروف بقدرته على التفتيح وتهدئة البشرة، نحصل على خلطة فعالة وآمنة تستخدم لتفتيح البشرة والعناية بالمناطق الحساسة،هذه الوصفة توفر نتائج رائعة دون أي آثار جانبية، إذا تم استخدام مكونات أصلية وبطريقة صحيحة.

كيفية تحضير خلطة كريم نيفيا مع النشا

المكونات

ملعقة كبيرة من كريم نيفيا الأصلي.

ملعقة صغيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري لتعزيز الترطيب).

طريقة التحضير

1. اخلطي كريم نيفيا والنشا جيدًا حتى تحصلي على قوام متجانس.

2. أضيفي ماء الورد وامزجي الخليط جيدًا.

3. ضعي الخليط على المناطق المراد تفتيحها، مع تدليك لطيف بحركات دائرية.

4. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر وجففي البشرة برفق.

نصائح لاستخدام امن وفعال

يفضل استخدام هذه الخلطة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة.

تجنبي شراء كريم نيفيا من مصادر غير موثوقة لتفادي الأنواع المقلدة التي قد تسبب تهيجًا للبشرة.

اختبري الخليط على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه على نطاق واسع للتأكد من عدم وجود حساسية تجاه المكونات.

الخلاصة