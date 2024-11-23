انت الأن تتابع خبر «طريقة فعالة».. لعلاج تمزق الأربطة فى المنزل..كانت فين الطريقة دي من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مفصل الركبة أكبر مفصل فى جسم الإنسان، وهو يساعدنا على السير وأيضاً الجلوس والوقوف وأيضاً القيام بالكثير من الأنشطة المختلفة. وقد تتسبب الإصابات القوية فى إلتواء أو تمزق أربطة الركبة مما يعيق الناس عن أداء أنشطتهم اليومية المعتادة، وقد يتعرض الأشخاص الرياضيون أو من يمارسون الرياضة بإنتظام لتمزق أربطة الركبة فى كثير من الأوقات وذلك يكون بسبب الحركات المفاجئة لهم أو بسبب تعرضهم لصدمات قوية أثناء ممارسة الرياضة.

أنواع أربطة الركبة

• الرباط الصليبى الأمامى: هذا الرباط قد يدعم العظام عند ألتقاء مفصل الركبة وقد يؤدى تمزق الرباط الصليبى الأمامى إلى تورم الركبة وأيضاً الشعور بألم شديد وهو يقلل من نطاق الحركة.

• الرباط الجانبي للركبة: وهو قد يساعد على التحكم فى حركات الركبتين فى الجوانب ويساعد على دعم الحركات غير المعتادة للركبة. وأيضاً الإصابة بتمزق هذا الرباط قد تسبب ألم شديد وتسبب أيضًا عدم القدرة على التحرك بسهولة.

• الرباط الصليبي الخلفي: يدعم الساق ويمنع الركبة من الإنحناء للخلف، وهو يكون أقل عرضة للإصابة.

علاج تمزق أربطة الركبة منزليا

إنه يمكنك الإعتماد على علاج تمزق أربطة الركبة فى المنزل للتخلص من الألم وأيضاً التورم الناتجان عن تمزق أربطة الركبة، وقد تشمل العلاجات المنزلية هى:

• الكركم:-

قد تحتاج إلى خلط ملعقة كبيرة أو ملعقتين من مسحوق الكركم مع الماء لكى تحصل على عجينة سميكة، ثم تقوم بوضع هذه العجينة على المنطقة المصابة ثم تغطيها بقطعة قماش طبي نظيفة ثم تتركها لأطول فترة ممكنة. من الأفضل القيام بذلك قبل النوم ثم أنزع قطعة القماش وقوم بغسلها بماء فاتر.

• الضغط البارد:-