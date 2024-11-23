ملعقة واحدة وانسي شعر الوجه والجسم كله إزالة من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة

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رياض - احمد صلاح - ملعقة واحدة وانسي شعر الوجه والجسم كله، تهتم كل أمراة بمظهرها الجميل وتهتم بإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه بشكل مستمر، لأن الشعر الزائد يؤثر على جمالها لذلك يبحثون عن طرق طبيعية للإزالة الشعر من الجذور، بدل من استخدام كريمات إزالة الشعر باهظة الثمن دون جدوي، أو الليزر للتخلص من الشعر الزائد ولكن لا يستطيع الكثيرون استخدامه، فإليكم وصفات طبيعية للإزالة الشعر الزائد من الجذور.

ملعقة واحدة وانسي شعر الوجه والجسم كلة إزالة من الجذور

المكونات

ملعقة من الملح الخشن.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من صابون الزيت.

طريقة تحضير الوصفة

قومي بخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تتجانس وتحصلين على قوام كريمي، قومي بتوزيع الخليط على البشرة اتركي الخليط حتي يجف تماماً، قومي بفرك الخليط من على البشرة وستجدين الشعر يتساقط بسهولة، عليك غسل البشرة جيداً وتجفيفها ثم قومي بترطيبة بزيت الزيتون، عليك الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة.

وصفات طبيعية للإزالة الشعر نهائياً من الجذور

المكونات

ملعقة من معجون الأسنان.

2 ملاعق من الدقيق.

4 ملاعق من الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وضعي معجون الأسنان ثم أضيفي الدقيق، ثم قومي بإضافة الحليب عليك تقليب المكونات حتي تمتزج مع بعضهم، قومي بتوزيع الخليط على المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر منها، اتركي الخليط لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً، ثم قومي بتقشيرة بلطف أو استخدام قطنة، فتساعد هذه الوصفة في إزالة الشعر الزائد بدون ألم من الجذور.

أسهل طريقة للإزالة الشعر الزائد من الجذور

المكونات

ملعقة من السكر.

ملعقة من الليمون.

2 ملعقة من معجون الأسنان.

طريقة تحضير الوصفة