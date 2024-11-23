انت الأن تتابع خبر وداعاً لتشققات الكعبين...اعملي جلسات بادكير للقدمين في المنزل...بمكونات بسيطة منزلية تخلصي من تشققات الكعبين...جربي بنفسك!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بالطبع وجود تشققات في الكعبين يعتبر من المشاكل الصعبة التي يتعرض لها الكثير، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على وصفة رائعة للتخلص من تشققات الكعبين بصورة سريعة دون الحاجة لاستخدام مستحضرات باهظة الثمن بدون داعي من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

مقادير وصفة زيت الزيتون والسكر لتششقات

عليك تجهيز نصف كوب كبير من السكر.

ربع كوب كبير من زيت الزيتون.

معلقة واحدة من عصير الليمون الطازج.

طريقة عمل وصفة علاج تشققات الكعبين

نقوم بتجهيز زيت الزيتون مع السكر ونقوم بالتقليب المستمر حتى نحصل على عجينة خشنة.

ثم نقوم باضافة عصير الليمون ونقلب مرة اخرى.

نقوم بترطيب القدمين من خلال وضع القدمين داخل مياه الساخنة لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بوضع الخليط على القدمين مع التدليك.

نترك القدمين لمدة 10 دقائق ثم نقوم بشطف القدمين بالمياه الدافئة تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع الواحد للحصول على افضل نتيجة.

مع الحرص على ترطيب القدمين بعد الانتهاء من الوصفة.

علاج تشققات الكعبين

اهم النصائح للعناية بالقدمين

هناك مجموعة من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار الاهتمام بالقدمين وهي عبارة عن: